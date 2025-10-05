https://1prime.ru/20251005/chekhiya-863177513.html

Движение ANO победило на выборах в парламент Чехии

Движение ANO победило на выборах в парламент Чехии - 05.10.2025

Движение ANO победило на выборах в парламент Чехии

Движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, выиграло состоявшиеся в пятницу и субботу выборы в нижнюю палату... | 05.10.2025, ПРАЙМ

ПРАГА, 5 окт - ПРАЙМ. Движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, выиграло состоявшиеся в пятницу и субботу выборы в нижнюю палату парламента Чехии, получив 34,51% голосов избирателей, сообщило Чешское статистическое управление (ЧСУ), опубликовавшее в воскресенье итоговые результаты голосования. "Согласно данным ЧСУ, возглавляемое Андреем Бабишем движение ANO получило 34,51% голосов, за него проголосовали 1940507 избирателей", - говорится в сообщении статуправления. По данным ЧСУ, последующие места заняли: второе место - коалиция SPOLU ("Вместе"), набравшая 23,36% голосов (1313346 избирателей), ее лидер - действующий премьер Петр Фиала; третье место - движение STAN ("Старосты и независимые"), набравшее 11,23% (631512 избирателей), лидер - Вит Ракушан; четвертое место - "Чешская пиратская партия", набравшая 8,97% (504537 избирателей), лидер - Зденек Гржиб; пятое место - движение SPD ("Свобода и прямая демократия"), набравшее 7,78% (437611 избирателей), лидер - Томио Окамура; шестое место - движение "Автомобилисты", набравшее 6,77% (380601 избиратель), лидер - Петр Мацинка. Остальные 20 политических сил, принимавших участие в выборах, не сумели преодолеть 5-процентный барьер на пути в парламент, отметило статуправление. Явка на выборах составила 68,95%, заключило ЧСУ.

чехия

2025

