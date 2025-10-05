Мерц рассказал Трампу о планах использовать активы России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251005/ekonomika-863183402.html
2025-10-05T18:58+0300
2025-10-05T18:58+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329250_0:14:2048:1166_1920x0_80_0_0_ed147109ec2b42ee43ffff37408eb24b.jpg
БЕРЛИН, 5 окт – ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого рассказал американскому коллеге о планах использовать замороженные активы РФ для поддержки Киева, сообщил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус. Ранее в статье для британской газеты Financial Times Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. "Федеральный канцлер Фридрих Мерц провёл сегодня телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом", - сообщил Корнелиус. Президент США и канцлер ФРГ обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать совместные усилия ради прекращения украинского конфликта. "Федеральный канцлер сообщил об инициативе использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооружённых сил", - заявил представитель кабмина. По его словам, Трамп и Мерц согласовали также свои позиции по поводу событий в секторе Газа и сошлись во мнении, что на предстоящих переговорах в Египте необходимо достичь быстрого соглашения по освобождению заложников, прекращению боевых действий и разоружению ХАМАС. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
18:58 05.10.2025
 
Мерц рассказал Трампу о планах использовать активы России

© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTESКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 окт – ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого рассказал американскому коллеге о планах использовать замороженные активы РФ для поддержки Киева, сообщил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус.
Ранее в статье для британской газеты Financial Times Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ.
"Федеральный канцлер Фридрих Мерц провёл сегодня телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом", - сообщил Корнелиус.
Президент США и канцлер ФРГ обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать совместные усилия ради прекращения украинского конфликта.
"Федеральный канцлер сообщил об инициативе использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооружённых сил", - заявил представитель кабмина.
По его словам, Трамп и Мерц согласовали также свои позиции по поводу событий в секторе Газа и сошлись во мнении, что на предстоящих переговорах в Египте необходимо достичь быстрого соглашения по освобождению заложников, прекращению боевых действий и разоружению ХАМАС.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Трамп высказался о предложении Путина по ДСНВ
Трамп высказался о предложении Путина по ДСНВ
18:35
 
