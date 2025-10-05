Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия намерена серьезно участвовать в программах авиастроения в России - 05.10.2025
https://1prime.ru/20251005/ekonomika-863189341.html
Белоруссия намерена серьезно участвовать в программах авиастроения в России
Белоруссия намерена серьезно участвовать в программах авиастроения в России - 05.10.2025, ПРАЙМ
Белоруссия намерена серьезно участвовать в программах авиастроения в России
Белоруссия намерена серьезно участвовать в программах авиастроения в России, она располагает возможностями для этого, сообщил глава администрации белорусского... | 05.10.2025, ПРАЙМ
МИНСК, 5 окт - ПРАЙМ. Белоруссия намерена серьезно участвовать в программах авиастроения в России, она располагает возможностями для этого, сообщил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1". Крутой напомнил, что на уровне правительства подписана программа по компонентам для авиастроения и загрузки двух основных авиаремонтных заводов - в Барановичах и под Минском. "Сегодня мы работаем с губернаторами Ульяновской области и Татарстана. Они тоже глубоко погружены в эти вопросы. Мы видим ежегодный кратный рост, и мы под это уже в Беларуси верстаем свои инвестиционные планы и строим целые производственные цеха и линии, чтобы обеспечивать спрос российского рынка. Потому что даже если вернутся западные бренды после снятия санкций, тема авиастроения для России останется ключевой. И довести до ума локализацию собственных самолетов, будь то МС-21, Ту-214 или Ил-76 - это основные модели, по которым мы сегодня работаем - она уже никогда не откажется. И в программе, которая принята у них, мы должны участвовать и быть серьезным образом представлены", - сказал Крутой. По его словам, белорусская промышленность располагает возможностями для этого. "Очень приятно, когда руководитель Татарстана похвалил нас, когда мы создали фактически новую компетенцию по длинномерным консолям для самолета размером 20 метров. Никто не верил, что мы в такие сроки сможем быстро сделать с необходимым качеством. Он сказал, что действительно, белорусы способны на серьезные вещи уже в авиастроении", - сообщил Крутой. По его словам, аналогичная ситуация в микроэлектронике и радиоэлектронике. Крутой сообщил, что российские губернаторы, приехавшие на международную промышленную выставку "Иннопром", запланировали визиты на предприятия, чтобы своими глазами оценить технический уровень и возможность дальнейших кооперационных взаимоотношений. "Это дает эффект. Каждый год рост от 30 до 50%. Растет загрузка. Честно скажу, мы многие заказы просто физически уже не успеваем выполнять. Поэтому сами, наверное, будем распределять инвестиционные ресурсы на это направление. То же самое и по автокомпонентам", - сообщил глава президентской администрации. По словам Крутого, у Белоруссии за последние годы выработалась своя специфика во взаимодействии с каждым регионом России. "С каждым губернатором есть "якорные" проекты, которые мы контролируем, сопровождаем и, естественно, оказываем им первоочередное внимание. И общее отношение к промышленности с точки зрения выделения финансовых ресурсов, региональных субсидий, инвестиционных денег из союзного бюджета также очень важно. Радуют сегодня отрасли, связанные с микроэлектроникой, авиастроением, автокомпонентами. Они растут", - сказал он.
23:16 05.10.2025
 
Белоруссия намерена серьезно участвовать в программах авиастроения в России

Крутой: Белоруссия намерена серьезно участвовать в программах авиастроения в России

МИНСК, 5 окт - ПРАЙМ. Белоруссия намерена серьезно участвовать в программах авиастроения в России, она располагает возможностями для этого, сообщил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1".
Крутой напомнил, что на уровне правительства подписана программа по компонентам для авиастроения и загрузки двух основных авиаремонтных заводов - в Барановичах и под Минском.
"Сегодня мы работаем с губернаторами Ульяновской области и Татарстана. Они тоже глубоко погружены в эти вопросы. Мы видим ежегодный кратный рост, и мы под это уже в Беларуси верстаем свои инвестиционные планы и строим целые производственные цеха и линии, чтобы обеспечивать спрос российского рынка. Потому что даже если вернутся западные бренды после снятия санкций, тема авиастроения для России останется ключевой. И довести до ума локализацию собственных самолетов, будь то МС-21, Ту-214 или Ил-76 - это основные модели, по которым мы сегодня работаем - она уже никогда не откажется. И в программе, которая принята у них, мы должны участвовать и быть серьезным образом представлены", - сказал Крутой.
По его словам, белорусская промышленность располагает возможностями для этого.
"Очень приятно, когда руководитель Татарстана похвалил нас, когда мы создали фактически новую компетенцию по длинномерным консолям для самолета размером 20 метров. Никто не верил, что мы в такие сроки сможем быстро сделать с необходимым качеством. Он сказал, что действительно, белорусы способны на серьезные вещи уже в авиастроении", - сообщил Крутой.
По его словам, аналогичная ситуация в микроэлектронике и радиоэлектронике.
Крутой сообщил, что российские губернаторы, приехавшие на международную промышленную выставку "Иннопром", запланировали визиты на предприятия, чтобы своими глазами оценить технический уровень и возможность дальнейших кооперационных взаимоотношений.
"Это дает эффект. Каждый год рост от 30 до 50%. Растет загрузка. Честно скажу, мы многие заказы просто физически уже не успеваем выполнять. Поэтому сами, наверное, будем распределять инвестиционные ресурсы на это направление. То же самое и по автокомпонентам", - сообщил глава президентской администрации.
По словам Крутого, у Белоруссии за последние годы выработалась своя специфика во взаимодействии с каждым регионом России.
"С каждым губернатором есть "якорные" проекты, которые мы контролируем, сопровождаем и, естественно, оказываем им первоочередное внимание. И общее отношение к промышленности с точки зрения выделения финансовых ресурсов, региональных субсидий, инвестиционных денег из союзного бюджета также очень важно. Радуют сегодня отрасли, связанные с микроэлектроникой, авиастроением, автокомпонентами. Они растут", - сказал он.
