Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц поддержал мирный план Трампа по Газе - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251005/es-863182701.html
Мерц поддержал мирный план Трампа по Газе
Мерц поддержал мирный план Трампа по Газе - 05.10.2025, ПРАЙМ
Мерц поддержал мирный план Трампа по Газе
Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе беседы глава немецкого кабмина поддержал... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T18:21+0300
2025-10-05T18:21+0300
газа
израиль
сша
дональд трамп
фридрих мерц
биньямин нетаньяху
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33b323ba9bba180498bd3524df8712e3.jpg
БЕРЛИН, 5 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе беседы глава немецкого кабмина поддержал мирный план президента США Дональда Трампа, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус. ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников. "Федеральный канцлер Фридрих Мерц провёл сегодня телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о развитии ситуации в секторе Газа. Канцлер решительно поддержал мирный план президента Трампа", - сообщил Корнелиус. По словам представителя кабмина, Мерц оценил план, как лучшую возможность для освобождения заложников и установления мира в секторе Газа. Глава немецкого кабмина приветствовал тот факт, что Израиль поддерживает этот план, и похвалил решение Израиля вывести вооружённые силы из Газы. Канцлер подчеркнул необходимость согласовать в рамках переговоров в Египте соглашение о прекращении боевых действий, освобождение заложников, полноценный гуманитарный доступ в сектор Газа и разоружение движения ХАМАС. "Федеральное правительство продолжит дипломатические усилия, поддерживая контакт с партнёрами на Ближнем Востоке и США. Оно намерено активно участвовать в реализации плана. Министр иностранных дел (Йоханн) Вадефуль направляется в регион", - добавил Корнелиус со слов Мерца. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
https://1prime.ru/20251005/rubio-863178926.html
газа
израиль
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327528_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba546b5c13014ff3bd3c5cd1d1cce8be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газа, израиль, сша, дональд трамп, фридрих мерц, биньямин нетаньяху, в мире
Газа, ИЗРАИЛЬ, США, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Биньямин Нетаньяху, В мире
18:21 05.10.2025
 
Мерц поддержал мирный план Трампа по Газе

Мерц во время телефонного разговора с Нетаньяху поддержал мирный план Трампа по Газе

© CC BY 2.0 / European People's PartyКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 5 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе беседы глава немецкого кабмина поддержал мирный план президента США Дональда Трампа, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.
ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.
"Федеральный канцлер Фридрих Мерц провёл сегодня телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о развитии ситуации в секторе Газа. Канцлер решительно поддержал мирный план президента Трампа", - сообщил Корнелиус.
По словам представителя кабмина, Мерц оценил план, как лучшую возможность для освобождения заложников и установления мира в секторе Газа. Глава немецкого кабмина приветствовал тот факт, что Израиль поддерживает этот план, и похвалил решение Израиля вывести вооружённые силы из Газы.
Канцлер подчеркнул необходимость согласовать в рамках переговоров в Египте соглашение о прекращении боевых действий, освобождение заложников, полноценный гуманитарный доступ в сектор Газа и разоружение движения ХАМАС.
"Федеральное правительство продолжит дипломатические усилия, поддерживая контакт с партнёрами на Ближнем Востоке и США. Оно намерено активно участвовать в реализации плана. Министр иностранных дел (Йоханн) Вадефуль направляется в регион", - добавил Корнелиус со слов Мерца.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых – мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Газой должны руководить палестинские технократы, заявил Рубио
16:39
 
ГазаИЗРАИЛЬСШАДональд ТрампФридрих МерцБиньямин НетаньяхуВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала