Мерц поддержал мирный план Трампа по Газе

БЕРЛИН, 5 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе беседы глава немецкого кабмина поддержал мирный план президента США Дональда Трампа, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус. ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников. "Федеральный канцлер Фридрих Мерц провёл сегодня телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о развитии ситуации в секторе Газа. Канцлер решительно поддержал мирный план президента Трампа", - сообщил Корнелиус. По словам представителя кабмина, Мерц оценил план, как лучшую возможность для освобождения заложников и установления мира в секторе Газа. Глава немецкого кабмина приветствовал тот факт, что Израиль поддерживает этот план, и похвалил решение Израиля вывести вооружённые силы из Газы. Канцлер подчеркнул необходимость согласовать в рамках переговоров в Египте соглашение о прекращении боевых действий, освобождение заложников, полноценный гуманитарный доступ в сектор Газа и разоружение движения ХАМАС. "Федеральное правительство продолжит дипломатические усилия, поддерживая контакт с партнёрами на Ближнем Востоке и США. Оно намерено активно участвовать в реализации плана. Министр иностранных дел (Йоханн) Вадефуль направляется в регион", - добавил Корнелиус со слов Мерца. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.

