Опрос: чешские избиратели ожидают от нового правительства роста экономики

2025-10-05T18:30+0300

ПРАГА, 5 окт - ПРАЙМ. Чешские избиратели ожидают от нового правительства, которое сформируют по итогам выборов в парламент, роста национальной экономики и своих личных доходов, более половины из них не ждут никаких перемен в отношениях страны с НАТО и Евросоюзом, свидетельствуют результаты исследования агентств Kantar CZ и Data Collect по заказу Чешского ТВ. Состоявшиеся в пятницу и субботу выборы в нижнюю палату парламента Чехии, как и прогнозировалось в последние месяцы, уверенно выиграло оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем: оно получило поддержку 34,51% избирателей. Ныне правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Петром Фиалой, набрала 23,36% голосов избирателей. Бабиш, согласно его заявлениям, готов возглавить новый кабмин, сформированный на основе его движения. "Около 15% респондентов верят в улучшение отношений Чехии с ЕС, но почти половина считает, что никаких изменений не будет. Пятая часть опрошенных ожидает укрепления отношений республики с НАТО, а почти три пятых не ожидают в этом никаких перемен. Судя по всему, лидерам движения ANO удалось убедить избирателей в неизменности внешнеполитического курса Чехии в случае своей победы на выборах", - сказал в комментарии к итогам исследования, опубликованным в воскресенье, аналитик агентства Kantar CZ Павел Раноха. По словам Ранохи, избиратели ожидают от нового правительства, сформированного движением ANO, прежде всего улучшения экономической ситуации в стране и роста доходов населения. Среди избирателей оппозиции существуют большие положительные ожидания в отношении борьбы с коррупцией, сокращения государственного долга и укрепления демократии, отметил эксперт. И наоборот, среди избирателей, поддерживающих нынешнее правительство и ожидающих прихода к власти оппозиционных партий, очевидны определенные опасения, например, по поводу ослабления демократии, международного сотрудничества, развития национальной экономики, в частности, усиления коррупции, подчеркнул Раноха. Как уточнил аналитик, примерно половина чешских избирателей определилась, за кого они будут голосовать, задолго до парламентских выборов: в основном это были мужчины и люди старшего возраста. "При этом пятая часть избирателей не определилась с тем, кому отдать свой голос, даже за два дня до выборов, то есть они приняли решение об этом в последнюю минуту, практически по дороге на избирательный участок или непосредственно на участке", - заключил Раноха. Исследование было проведено со среды по пятницу, в нем приняли участие 1515 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех регионах республики. Статистическая погрешность не приводится.

