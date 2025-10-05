https://1prime.ru/20251005/fitso-863177035.html

Конфликт на Украине мог бы давно закончиться, считает Фицо

Конфликт на Украине мог бы давно закончиться, считает Фицо - 05.10.2025, ПРАЙМ

Конфликт на Украине мог бы давно закончиться, считает Фицо

Конфликт на Украине мог бы давно завершиться, если бы Евросоюз тратил столько же усилия для достижения мира, сколько он тратит сейчас на поддержку этого... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T14:56+0300

2025-10-05T14:56+0300

2025-10-05T14:56+0300

политика

мировая экономика

общество

украина

запад

словакия

борис джонсон

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_0ad116b7f4fa868bc2fac31affb62b46.jpg

БРАТИСЛАВА, 5 окт - ПРАЙМ. Конфликт на Украине мог бы давно завершиться, если бы Евросоюз тратил столько же усилия для достижения мира, сколько он тратит сейчас на поддержку этого конфликта. "Если бы Европейский союз прилагал столько сил для мира, сколько он прилагает для поддержки этой войны на Украине, то эта война уже давно бы могла закончиться", - сказал Фицо в эфире программы O 5 minút 12 в воскресенье. Он отметил, что целью его правительства является скорейшее завершение конфликта на Украине. "Эта война уже давно должна была закончиться. Почему она до сих пор есть? Потому что ее кто-то поддерживает. Эта война могла закончиться через три месяца после того, как началась, но кто-то сказал: нет, нет, нет", - отметил Фицо. В конце июля Фицо заявлял, что Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления России, но у него это не получилось и не получится. В январе Фицо отмечал, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году. По мнению премьера Словакии, конфликт обернулся тем, что Украина оказалась в "ужасном состоянии" и вынуждена полагаться на помощь "со всего мира". Фицо ранее также говорил, что бывший британский премьер Борис Джонсон вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство, чтобы оно не подписывало соглашение с Россией. Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет.

https://1prime.ru/20250911/fitso-862132161.html

украина

запад

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, запад, словакия, борис джонсон, ес