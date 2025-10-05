Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывшего министра экономики Франции назначили главой Минобороны - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251005/frantsiya-863185864.html
Бывшего министра экономики Франции назначили главой Минобороны
Бывшего министра экономики Франции назначили главой Минобороны - 05.10.2025, ПРАЙМ
Бывшего министра экономики Франции назначили главой Минобороны
Главой минобороны Франции назначен бывший министр экономики Брюно Ле Мэр, передает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец. | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T20:52+0300
2025-10-05T20:52+0300
франция
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863185542_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2593abb26f1a0c020474262b0cab64f0.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Главой минобороны Франции назначен бывший министр экономики Брюно Ле Мэр, передает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец. "Брюно Ле Мэр назначен новым министром обороны Франции", - говорится в публикации.
https://1prime.ru/20251005/zapad-863184167.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863185542_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_72e24fc6d73a1d12bed941525b06946e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, в мире
ФРАНЦИЯ, В мире
20:52 05.10.2025
 
Бывшего министра экономики Франции назначили главой Минобороны

Брюно Ле Мэр стал новым главой Минобороны Франции

© РИА Новости . Алексей АгарышевБрюно Ле Мэр
Брюно Ле Мэр - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Главой минобороны Франции назначен бывший министр экономики Брюно Ле Мэр, передает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.
"Брюно Ле Мэр назначен новым министром обороны Франции", - говорится в публикации.
Флаги НАТО - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
"Русские повсюду". На Западе выступили с дерзким обращением
19:50
 
ФРАНЦИЯВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала