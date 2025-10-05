https://1prime.ru/20251005/frantsiya-863185864.html
Бывшего министра экономики Франции назначили главой Минобороны
2025-10-05T20:52+0300
2025-10-05T20:52+0300
2025-10-05T20:52+0300
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Главой минобороны Франции назначен бывший министр экономики Брюно Ле Мэр, передает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец. "Брюно Ле Мэр назначен новым министром обороны Франции", - говорится в публикации.
