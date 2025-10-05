https://1prime.ru/20251005/frantsiya-863186262.html
Глава МИД Франции сохранил пост в новом правительстве
2025-10-05T21:08+0300
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сохранил пост в новом правительстве, передает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец. "Жан-Ноэль Барро переизбран на пост министра иностранных дел", - говорится в публикации.
