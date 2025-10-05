Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главы МИД арабских стран призвали к переговорам по передаче власти в Газе - 05.10.2025
Главы МИД арабских стран призвали к переговорам по передаче власти в Газе
СТАМБУЛ, 5 окт - ПРАЙМ. Главы МИД арабских и исламских стран призвали начать переговоры по передаче власти в газе от ХАМАС переходному комитет, говорится в полученном РИА Новости заявлении. "Министры иностранных дел приветствуют готовность ХАМАС передать управление Газой переходному Палестинскому административному комитету, состоящему из независимых технократов. Они подчеркнули необходимость немедленного начала переговоров для достижения консенсуса по механизму для реализации предложения и обсуждения всех его аспектов", - говорится в заявлении. Главы МИД Турции, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистара, Саудовской Аравии, Катара и Египта приветствуют призыв американского президента к Израилю с требованием прекратить нападения на Газу и отметили, что подобное развитие событий "представляет собой реальную возможность достичь полномасштабного устойчивого прекращения огня и улучшить критические гуманитарные условия для жителей Газы", - говорится в заявлении. В субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных. Палестинское движение ХАМАСзаявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее президент США пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
12:13 05.10.2025
 
СТАМБУЛ, 5 окт - ПРАЙМ. Главы МИД арабских и исламских стран призвали начать переговоры по передаче власти в газе от ХАМАС переходному комитет, говорится в полученном РИА Новости заявлении.
"Министры иностранных дел приветствуют готовность ХАМАС передать управление Газой переходному Палестинскому административному комитету, состоящему из независимых технократов. Они подчеркнули необходимость немедленного начала переговоров для достижения консенсуса по механизму для реализации предложения и обсуждения всех его аспектов", - говорится в заявлении.
Главы МИД Турции, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистара, Саудовской Аравии, Катара и Египта приветствуют призыв американского президента к Израилю с требованием прекратить нападения на Газу и отметили, что подобное развитие событий "представляет собой реальную возможность достичь полномасштабного устойчивого прекращения огня и улучшить критические гуманитарные условия для жителей Газы", - говорится в заявлении.
В субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных.
Палестинское движение ХАМАСзаявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее президент США пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Эксперт оценил возможное прекращение огня в Газе
Вчера, 15:42
 
