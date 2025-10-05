https://1prime.ru/20251005/gaza-863172389.html

Главы МИД арабских стран призвали вывести ЦАХАЛ из Газы

СТАМБУЛ, 5 окт - ПРАЙМ. Главы МИД арабских и исламских стран призвали выработать механизм по полному выводу израильских ВС из сектора Газа, говорится в полученном РИА Новости заявлении. Главы МИД Турции, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии, Катара и Египта подтвердили свою совместную приверженность поддержке усилий по реализации предложения президента США Дональда Трампа по сектору Газа и работе над немедленным прекращением войны в Газе. "Министры выразили поддержку достижению всеобъемлющего соглашения, которое обеспечит беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу, в то же время не допуская насильственного перемещения палестинцев и мер, угрожающих безопасности гражданского населения, освобождению заложников, возвращению Палестинской администрации в Газу, объединению Газы и Западного берега и достижению механизма безопасности, гарантирующего безопасность всех сторон, таким образом, чтобы это привело к полному выводу израильских войск и восстановлению Газы, а также создало путь к справедливому миру на основе принципа двух государств", - говорится в заявлении. В субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных. Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее президент США пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.

