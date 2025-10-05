Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главы МИД арабских стран призвали вывести ЦАХАЛ из Газы - 05.10.2025
Политика
Главы МИД арабских стран призвали вывести ЦАХАЛ из Газы
Главы МИД арабских стран призвали вывести ЦАХАЛ из Газы - 05.10.2025, ПРАЙМ
Главы МИД арабских стран призвали вывести ЦАХАЛ из Газы
Главы МИД арабских и исламских стран призвали выработать механизм по полному выводу израильских ВС из сектора Газа, говорится в полученном РИА Новости... | 05.10.2025, ПРАЙМ
СТАМБУЛ, 5 окт - ПРАЙМ. Главы МИД арабских и исламских стран призвали выработать механизм по полному выводу израильских ВС из сектора Газа, говорится в полученном РИА Новости заявлении. Главы МИД Турции, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии, Катара и Египта подтвердили свою совместную приверженность поддержке усилий по реализации предложения президента США Дональда Трампа по сектору Газа и работе над немедленным прекращением войны в Газе. "Министры выразили поддержку достижению всеобъемлющего соглашения, которое обеспечит беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу, в то же время не допуская насильственного перемещения палестинцев и мер, угрожающих безопасности гражданского населения, освобождению заложников, возвращению Палестинской администрации в Газу, объединению Газы и Западного берега и достижению механизма безопасности, гарантирующего безопасность всех сторон, таким образом, чтобы это привело к полному выводу израильских войск и восстановлению Газы, а также создало путь к справедливому миру на основе принципа двух государств", - говорится в заявлении. В субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных. Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее президент США пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
12:20 05.10.2025
 
Главы МИД арабских стран призвали вывести ЦАХАЛ из Газы

Главы МИД арабских стран призвали к полному выводу израильских войск из Газы

© РИА Новости . Назар АльянРазрушения в секторе Газа
Разрушения в секторе Газа - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Разрушения в секторе Газа. Архивное фото
© РИА Новости . Назар Альян
СТАМБУЛ, 5 окт - ПРАЙМ. Главы МИД арабских и исламских стран призвали выработать механизм по полному выводу израильских ВС из сектора Газа, говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Главы МИД Турции, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии, Катара и Египта подтвердили свою совместную приверженность поддержке усилий по реализации предложения президента США Дональда Трампа по сектору Газа и работе над немедленным прекращением войны в Газе.
"Министры выразили поддержку достижению всеобъемлющего соглашения, которое обеспечит беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу, в то же время не допуская насильственного перемещения палестинцев и мер, угрожающих безопасности гражданского населения, освобождению заложников, возвращению Палестинской администрации в Газу, объединению Газы и Западного берега и достижению механизма безопасности, гарантирующего безопасность всех сторон, таким образом, чтобы это привело к полному выводу израильских войск и восстановлению Газы, а также создало путь к справедливому миру на основе принципа двух государств", - говорится в заявлении.
В субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее президент США пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
