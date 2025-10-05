Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251005/gaza-863187415.html
2025-10-05T21:41+0300
2025-10-05T21:41+0300
21:41 05.10.2025
 
Главы МИД Турции и Катара обсудили план по прекращению огня в Газе

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
СТАМБУЛ, 5 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в воскресенье с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани реализацию плана по прекращению огня в секторе Газа, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Министры Турции и Катара провели телефонный разговор в воскресенье, обсуждалась реализация плана по достижению прекращения огня в Газе", - сообщил источник.
Главы МИД арабских и исламских стран в воскресенье призвали выработать механизм по полному выводу израильских ВС из сектора Газа и приветствовали готовность ХАМАС передать власть переходному комитету.
В субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее президент США пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
В МИД Катара оценили план США по окончанию войны в Газе
30 сентября, 14:04
 
ТУРЦИЯГазаКАТАРМИДВ мире
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
