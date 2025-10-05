https://1prime.ru/20251005/gaza-863187415.html
Главы МИД Турции и Катара обсудили план по прекращению огня в Газе
Главы МИД Турции и Катара обсудили план по прекращению огня в Газе
СТАМБУЛ, 5 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в воскресенье с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани реализацию плана по прекращению огня в секторе Газа, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Министры Турции и Катара провели телефонный разговор в воскресенье, обсуждалась реализация плана по достижению прекращения огня в Газе", - сообщил источник. Главы МИД арабских и исламских стран в воскресенье призвали выработать механизм по полному выводу израильских ВС из сектора Газа и приветствовали готовность ХАМАС передать власть переходному комитету. В субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных. Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее президент США пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
