В Госдуме рассказали, кто может получить единовременную выплату - 05.10.2025
В Госдуме рассказали, кто может получить единовременную выплату
2025-10-05T11:37+0300
2025-10-05T11:37+0300
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Единовременную выплату могут получить женщины (55 лет) и мужчины (60 лет), формировавшие накопительную пенсию, сумма которой при этом ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера в расчете на ожидаемый период выплаты, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. "Единовременную выплату могут получить женщины, достигшие 55 лет и мужчины - 60 лет, формировавшие накопительную пенсию, сумма которой при этом ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера в расчете на ожидаемый период выплаты", - сказала РИА Новости Бессараб. Она отметила, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера будет равен 16 288 рублей, а ожидаемый период выплаты для достигших установленного возраста в 2026 году - 270 месяцев. "Следовательно, сумма единовременной выплаты составит 439 776 рублей. Если на счету накопительной пенсии сформирована меньшая сумма, она подлежит выплате единовременно. Если больше - пенсия будет выплачиваться ежемесячно", - добавила политик.
россия, общество, светлана бессараб, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , Светлана Бессараб, Госдума
11:37 05.10.2025
 
В Госдуме рассказали, кто может получить единовременную выплату

Единовременную выплату могут получить пенсионеры, формировавшие накопительную пенсию

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Единовременную выплату могут получить женщины (55 лет) и мужчины (60 лет), формировавшие накопительную пенсию, сумма которой при этом ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера в расчете на ожидаемый период выплаты, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.
"Единовременную выплату могут получить женщины, достигшие 55 лет и мужчины - 60 лет, формировавшие накопительную пенсию, сумма которой при этом ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера в расчете на ожидаемый период выплаты", - сказала РИА Новости Бессараб.
Она отметила, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера будет равен 16 288 рублей, а ожидаемый период выплаты для достигших установленного возраста в 2026 году - 270 месяцев.
"Следовательно, сумма единовременной выплаты составит 439 776 рублей. Если на счету накопительной пенсии сформирована меньшая сумма, она подлежит выплате единовременно. Если больше - пенсия будет выплачиваться ежемесячно", - добавила политик.
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Названы сроки индексации страховых пенсий в России
Вчера, 03:01
 
Экономика РОССИЯ Общество Светлана Бессараб Госдума
 
 
