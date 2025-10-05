https://1prime.ru/20251005/gd-863170742.html
В Госдуме рассказали, кто может получить единовременную выплату
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Единовременную выплату могут получить женщины (55 лет) и мужчины (60 лет), формировавшие накопительную пенсию, сумма которой при этом ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера в расчете на ожидаемый период выплаты, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. "Единовременную выплату могут получить женщины, достигшие 55 лет и мужчины - 60 лет, формировавшие накопительную пенсию, сумма которой при этом ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера в расчете на ожидаемый период выплаты", - сказала РИА Новости Бессараб. Она отметила, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера будет равен 16 288 рублей, а ожидаемый период выплаты для достигших установленного возраста в 2026 году - 270 месяцев. "Следовательно, сумма единовременной выплаты составит 439 776 рублей. Если на счету накопительной пенсии сформирована меньшая сумма, она подлежит выплате единовременно. Если больше - пенсия будет выплачиваться ежемесячно", - добавила политик.
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Единовременную выплату могут получить женщины (55 лет) и мужчины (60 лет), формировавшие накопительную пенсию, сумма которой при этом ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера в расчете на ожидаемый период выплаты, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.
"Единовременную выплату могут получить женщины, достигшие 55 лет и мужчины - 60 лет, формировавшие накопительную пенсию, сумма которой при этом ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера в расчете на ожидаемый период выплаты", - сказала РИА Новости Бессараб.
Она отметила, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера будет равен 16 288 рублей, а ожидаемый период выплаты для достигших установленного возраста в 2026 году - 270 месяцев.
"Следовательно, сумма единовременной выплаты составит 439 776 рублей. Если на счету накопительной пенсии сформирована меньшая сумма, она подлежит выплате единовременно. Если больше - пенсия будет выплачиваться ежемесячно", - добавила политик.
