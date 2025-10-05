Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о единой федеральной выплате учителям - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251005/gosduma-863165455.html
В Госдуму внесут проект о единой федеральной выплате учителям
В Госдуму внесут проект о единой федеральной выплате учителям - 05.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о единой федеральной выплате учителям
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о единой федеральной выплате учителям, которые удостоены... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T04:21+0300
2025-10-05T04:21+0300
общество
экономика
московская область
северная осетия
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863165455.jpg?1759627280
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о единой федеральной выплате учителям, которые удостоены звания "Заслуженный учитель Российской Федерации", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Проект федерального закона разработан в целях усиления социальной поддержки педагогических работников и повышения престижности и устойчивости труда учителей, и устранения межрегиональной дифференциации, за счет обеспечения единого минимального уровня материального поощрения при присвоении почетного звания "Заслуженный учитель Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту. Предлагается установить единый минимальный размер ежемесячной выплаты в размере не менее 15% от должностного оклада. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в российских регионах и муниципалитетах подобные доплаты педагогам устанавливаются неравномерно. "Есть территории с процентными надбавками к окладам, как, например, в Московской области – 20%. В некоторых субъектах доплаты фиксированные. Например, в Северной Осетии - 1,5 тысячи рублей, а в других регионах заслуженные учителя могут получать единовременные выплаты с небольшой ежемесячной надбавкой", - сказал он. Лидер партии уточнил, что в зависимости от территории педагоги со схожим опытом, заслугами получают разные деньги, поэтому проектом предлагается на федеральном уровне ввести единые правила. Кроме того, Миронов рассказал, что партия СРЗП предлагает увеличить зарплаты педагогов до 200% от средней зарплаты по России, при этом 70% зарплаты должен составлять оклад без учёта надбавок. День учителя ежегодно отмечается в России 5 октября.
московская область
северная осетия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , московская область, северная осетия, сергей миронов, госдума
Общество , Экономика, Московская область, Северная Осетия, Сергей Миронов, Госдума
04:21 05.10.2025
 
В Госдуму внесут проект о единой федеральной выплате учителям

В Госдуму внесут проект о единой федеральной выплате учителям

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о единой федеральной выплате учителям, которые удостоены звания "Заслуженный учитель Российской Федерации", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Проект федерального закона разработан в целях усиления социальной поддержки педагогических работников и повышения престижности и устойчивости труда учителей, и устранения межрегиональной дифференциации, за счет обеспечения единого минимального уровня материального поощрения при присвоении почетного звания "Заслуженный учитель Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Предлагается установить единый минимальный размер ежемесячной выплаты в размере не менее 15% от должностного оклада.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в российских регионах и муниципалитетах подобные доплаты педагогам устанавливаются неравномерно.
"Есть территории с процентными надбавками к окладам, как, например, в Московской области – 20%. В некоторых субъектах доплаты фиксированные. Например, в Северной Осетии - 1,5 тысячи рублей, а в других регионах заслуженные учителя могут получать единовременные выплаты с небольшой ежемесячной надбавкой", - сказал он.
Лидер партии уточнил, что в зависимости от территории педагоги со схожим опытом, заслугами получают разные деньги, поэтому проектом предлагается на федеральном уровне ввести единые правила.
Кроме того, Миронов рассказал, что партия СРЗП предлагает увеличить зарплаты педагогов до 200% от средней зарплаты по России, при этом 70% зарплаты должен составлять оклад без учёта надбавок.
День учителя ежегодно отмечается в России 5 октября.
 
ЭкономикаОбществоМосковская областьСеверная ОсетияСергей МироновГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала