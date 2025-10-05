https://1prime.ru/20251005/gruziya-863180617.html
СГБ Грузии изъяло взрывчатку, предназначенную для диверсии в день выборов
СГБ Грузии изъяло взрывчатку, предназначенную для диверсии в день выборов
2025-10-05T17:28+0300
ТБИЛИСИ, 5 окт - ПРАЙМ. Служба государственной безопасности Грузии изъяла в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатку, которые предназначались для диверсии в день выборов в субботу, заявил на брифинге первый замглавы СГБ Лаша Маградзе. "Изъято в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатка… предназначенные для диверсии 4 октября",- заявил Маградзе.
ТБИЛИСИ, 5 окт - ПРАЙМ. Служба государственной безопасности Грузии изъяла в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатку, которые предназначались для диверсии в день выборов в субботу, заявил на брифинге первый замглавы СГБ Лаша Маградзе.
"Изъято в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатка… предназначенные для диверсии 4 октября",- заявил Маградзе.
