СГБ Грузии изъяло взрывчатку, предназначенную для диверсии в день выборов - 05.10.2025
СГБ Грузии изъяло взрывчатку, предназначенную для диверсии в день выборов
2025-10-05T17:28+0300
2025-10-05T17:28+0300
происшествия
общество
грузия
ТБИЛИСИ, 5 окт - ПРАЙМ. Служба государственной безопасности Грузии изъяла в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатку, которые предназначались для диверсии в день выборов в субботу, заявил на брифинге первый замглавы СГБ Лаша Маградзе. "Изъято в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатка… предназначенные для диверсии 4 октября",- заявил Маградзе.
грузия
1920
1920
true
общество , грузия
Происшествия, Общество , ГРУЗИЯ
17:28 05.10.2025
 
© РИА Новости . Ирина ОвчинниковаГрузинская полиция
Грузинская полиция - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости . Ирина Овчинникова
ТБИЛИСИ, 5 окт - ПРАЙМ. Служба государственной безопасности Грузии изъяла в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатку, которые предназначались для диверсии в день выборов в субботу, заявил на брифинге первый замглавы СГБ Лаша Маградзе.
"Изъято в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатка… предназначенные для диверсии 4 октября",- заявил Маградзе.
Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
Президент Грузии обвинил иностранные спецслужбы в управлении беспорядками
ПроисшествияОбществоГРУЗИЯ
 
 
