ДЖАКАРТА, 5 окт – ПРАЙМ. Российские инвесторы в Индонезии получат налоговые льготы, рост интереса компаний РФ приветствуется, заявил в интервью РИА Новости министр торговли страны Буди Сантосо. "Мы приветствуем рост интереса российских компаний (к инвестициям в Индонезии - ред.). Наиболее перспективные сферы (для российских инвесторов - ред.) - металлургия и переработка критически важных минералов (никель, медь, кобальт), производство удобрений и нефтехимии, а также развитие логистической и цифровой инфраструктуры (цели устойчивого развития, зеленая энергетика)", - заявил министр. Он добавил, что для российских инвесторов будут действовать налоговые льготы, освобождение от пошлин на оборудование и доступ к специальным экономическим зонам. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
