Индонезия все больше нуждается в российской пшенице и молочной продукции - 05.10.2025
Индонезия все больше нуждается в российской пшенице и молочной продукции
2025-10-05T06:42+0300
2025-10-05T06:42+0300
сельское хозяйство
экономика
россия
индонезия
ДЖАКАРТА, 5 окт – ПРАЙМ. Индонезия все больше нуждается в российской пшенице и молочной продукции, заявил в интервью РИА Новости министр торговли страны Буди Сантосо. "Если говорить о сельском хозяйстве, Индонезия все больше нуждается в пшенице, молочной продукции и других товарах, где Россия — один из лидеров-экспортеров. В то же время российский спрос на индонезийское пальмовое масло, какао, кофе, обувь, текстиль и каучук стабильно растет", - отметил министр. По его словам, на индонезийском рынке также востребованы российские удобрения, металлы, сталь, оборудование, стройматериалы и древесина. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
индонезия
сельское хозяйство, россия, индонезия
Сельское хозяйство, Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ
06:42 05.10.2025
 
Индонезия все больше нуждается в российской пшенице и молочной продукции

Сантосо: Индонезия все больше нуждается в российской пшенице и молочной продукции

ДЖАКАРТА, 5 окт – ПРАЙМ. Индонезия все больше нуждается в российской пшенице и молочной продукции, заявил в интервью РИА Новости министр торговли страны Буди Сантосо.
"Если говорить о сельском хозяйстве, Индонезия все больше нуждается в пшенице, молочной продукции и других товарах, где Россия — один из лидеров-экспортеров. В то же время российский спрос на индонезийское пальмовое масло, какао, кофе, обувь, текстиль и каучук стабильно растет", - отметил министр.
По его словам, на индонезийском рынке также востребованы российские удобрения, металлы, сталь, оборудование, стройматериалы и древесина.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
Заголовок открываемого материала