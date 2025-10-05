https://1prime.ru/20251005/indonezija-863165979.html
Индонезия все больше нуждается в российской пшенице и молочной продукции
2025-10-05T06:42+0300
ДЖАКАРТА, 5 окт – ПРАЙМ. Индонезия все больше нуждается в российской пшенице и молочной продукции, заявил в интервью РИА Новости министр торговли страны Буди Сантосо.
"Если говорить о сельском хозяйстве, Индонезия все больше нуждается в пшенице, молочной продукции и других товарах, где Россия — один из лидеров-экспортеров. В то же время российский спрос на индонезийское пальмовое масло, какао, кофе, обувь, текстиль и каучук стабильно растет", - отметил министр.
По его словам, на индонезийском рынке также востребованы российские удобрения, металлы, сталь, оборудование, стройматериалы и древесина.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
