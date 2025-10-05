https://1prime.ru/20251005/kaladze--863169282.html

Каладзе набрал свыше 71 процента голосов на выборах мэра Тбилиси

Каладзе набрал свыше 71 процента голосов на выборах мэра Тбилиси - 05.10.2025, ПРАЙМ

Каладзе набрал свыше 71 процента голосов на выборах мэра Тбилиси

Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал более 71% голосов, сообщает ЦИК после подсчета 100% бюллетеней. | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T10:19+0300

2025-10-05T10:19+0300

2025-10-05T10:19+0300

политика

общество

тбилиси

батуми

цик

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863159620_0:0:1051:591_1920x0_80_0_0_3b281f04260b1a0a0e6cf34e24f81a3a.jpg

ТБИЛИСИ, 5 окт - ПРАЙМ. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал более 71% голосов, сообщает ЦИК после подсчета 100% бюллетеней. Кандидаты от "Грузинской мечты" стали мэрами в самоуправляемых городах: Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти. Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси с результатом 71,58% и получил 214 872 голоса. Второе место занял кандидат от оппозиционных партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он заручился поддержкой 12,27%. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, мэрами во всех пяти самоуправляемых городах стали кандидаты от "Грузинской мечты".

https://1prime.ru/20251004/kaladze-863161228.html

тбилиси

батуми

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , тбилиси, батуми, цик