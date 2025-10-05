Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каладзе набрал свыше 71 процента голосов на выборах мэра Тбилиси - 05.10.2025
Каладзе набрал свыше 71 процента голосов на выборах мэра Тбилиси
ТБИЛИСИ, 5 окт - ПРАЙМ. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал более 71% голосов, сообщает ЦИК после подсчета 100% бюллетеней. Кандидаты от "Грузинской мечты" стали мэрами в самоуправляемых городах: Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти. Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси с результатом 71,58% и получил 214 872 голоса. Второе место занял кандидат от оппозиционных партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он заручился поддержкой 12,27%. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, мэрами во всех пяти самоуправляемых городах стали кандидаты от "Грузинской мечты".
10:19 05.10.2025
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКаха Каладзе
Каха Каладзе - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Каха Каладзе. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ТБИЛИСИ, 5 окт - ПРАЙМ. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал более 71% голосов, сообщает ЦИК после подсчета 100% бюллетеней.
Кандидаты от "Грузинской мечты" стали мэрами в самоуправляемых городах: Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти.
Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси с результатом 71,58% и получил 214 872 голоса. Второе место занял кандидат от оппозиционных партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он заручился поддержкой 12,27%.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, мэрами во всех пяти самоуправляемых городах стали кандидаты от "Грузинской мечты".
