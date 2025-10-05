Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК возбудил дело после гибели двух альпинистов на Вилючинском вулкане - 05.10.2025, ПРАЙМ
СК возбудил дело после гибели двух альпинистов на Вилючинском вулкане
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины и женщины при восхождении на вулкан Вилючинская сопка в Камчатском крае, сообщает камчатский главк СК России. В субботу сообщалось, что группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18.22 (8.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы. В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщали, что один из трех туристов погиб, девушка, которая сорвалась вместе с ним, была в тяжелом состоянии. Позже она также скончалась от полученных травм. "Следственным отделом по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух туристов в результате падения со склона вулкана (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что органом следствия по уголовному делу проводятся следственные и иные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
09:14 05.10.2025
 
СК возбудил дело после гибели двух альпинистов на Вилючинском вулкане

На Камчатке возбудили дело после гибели двух альпинистов на Вилючинском вулкане

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины и женщины при восхождении на вулкан Вилючинская сопка в Камчатском крае, сообщает камчатский главк СК России.
В субботу сообщалось, что группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18.22 (8.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы. В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщали, что один из трех туристов погиб, девушка, которая сорвалась вместе с ним, была в тяжелом состоянии. Позже она также скончалась от полученных травм.
"Следственным отделом по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух туристов в результате падения со склона вулкана (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что органом следствия по уголовному делу проводятся следственные и иные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
