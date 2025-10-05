https://1prime.ru/20251005/kavelashvili-863174822.html

Президент Грузии обвинил иностранные спецслужбы в управлении беспорядками

ТБИЛИСИ, 5 окт - ПРАЙМ. Участники митинга в Тбилиси, которые устроили беспорядке в городе, в частности ворвались во двор резиденции, прорвав железные ограждения, управляются спецслужбами извне, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. "К сожалению, в параллельном режиме проходила акция в направлении свержения власти, общество видело вандальные акты и призывы… Пока еще остаются в Грузии силы, действующие под управлением иностранных спецслужб", - сказал Кавелашвили на брифинге.

