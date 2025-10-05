Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Грузии обвинил иностранные спецслужбы в управлении беспорядками
Президент Грузии обвинил иностранные спецслужбы в управлении беспорядками
ТБИЛИСИ, 5 окт - ПРАЙМ. Участники митинга в Тбилиси, которые устроили беспорядке в городе, в частности ворвались во двор резиденции, прорвав железные ограждения, управляются спецслужбами извне, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. "К сожалению, в параллельном режиме проходила акция в направлении свержения власти, общество видело вандальные акты и призывы… Пока еще остаются в Грузии силы, действующие под управлением иностранных спецслужб", - сказал Кавелашвили на брифинге.
13:28 05.10.2025
 
Президент Грузии обвинил иностранные спецслужбы в управлении беспорядками

Кавелашвили: митингующие в Тбилиси управляются иностранными спецслужбами

Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 5 окт - ПРАЙМ. Участники митинга в Тбилиси, которые устроили беспорядке в городе, в частности ворвались во двор резиденции, прорвав железные ограждения, управляются спецслужбами извне, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.
"К сожалению, в параллельном режиме проходила акция в направлении свержения власти, общество видело вандальные акты и призывы… Пока еще остаются в Грузии силы, действующие под управлением иностранных спецслужб", - сказал Кавелашвили на брифинге.
Премьер Грузии заявил о попытке партии Саакашвили устроить "майдан"
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Заголовок открываемого материала