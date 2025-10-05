Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуситы атаковали баллистической ракетой цели в Иерусалиме
Политика
Хуситы атаковали баллистической ракетой цели в Иерусалиме
2025-10-05T11:19+0300
2025-10-05T11:19+0300
политика
БЕЙРУТ, 5 окт - ПРАЙМ. Силы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали цели в Иерусалиме гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" с разделяющейся головной частью, заявило движение в воскресенье. "Ракетные войска вооружённых сил Йемена провели качественную военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" с разделяющейся головной частью, поразив несколько чувствительных целей в районе оккупированного Иерусалима. Операция успешно достигла поставленных целей", - говорится в заявлении.
Новости
йемен
Политика, ЙЕМЕН
11:19 05.10.2025
 
Хуситы атаковали баллистической ракетой цели в Иерусалиме

Йемен запустил гиперзвуковую ракету "Палестина-2" по Израилю

Обстановка в Иерусалиме
Обстановка в Иерусалиме - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Обстановка в Иерусалиме. Архивное фото
БЕЙРУТ, 5 окт - ПРАЙМ. Силы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали цели в Иерусалиме гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" с разделяющейся головной частью, заявило движение в воскресенье.
"Ракетные войска вооружённых сил Йемена провели качественную военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" с разделяющейся головной частью, поразив несколько чувствительных целей в районе оккупированного Иерусалима. Операция успешно достигла поставленных целей", - говорится в заявлении.
ООН
СМИ: в Сане хуситы задержали сотрудника продовольственной программы ООН
31 августа, 19:46
 
Политика
 
 
