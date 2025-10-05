https://1prime.ru/20251005/khusity--863170025.html
Хуситы атаковали баллистической ракетой цели в Иерусалиме
05.10.2025
Хуситы атаковали баллистической ракетой цели в Иерусалиме
Силы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали цели в Иерусалиме гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" с разделяющейся головной частью
политика
йемен
БЕЙРУТ, 5 окт - ПРАЙМ. Силы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали цели в Иерусалиме гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" с разделяющейся головной частью, заявило движение в воскресенье. "Ракетные войска вооружённых сил Йемена провели качественную военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" с разделяющейся головной частью, поразив несколько чувствительных целей в районе оккупированного Иерусалима. Операция успешно достигла поставленных целей", - говорится в заявлении.
йемен
Хуситы атаковали баллистической ракетой цели в Иерусалиме
