Хуситы атаковали баллистической ракетой цели в Иерусалиме

БЕЙРУТ, 5 окт - ПРАЙМ. Силы йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали цели в Иерусалиме гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" с разделяющейся головной частью, заявило движение в воскресенье. "Ракетные войска вооружённых сил Йемена провели качественную военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" с разделяющейся головной частью, поразив несколько чувствительных целей в районе оккупированного Иерусалима. Операция успешно достигла поставленных целей", - говорится в заявлении.

