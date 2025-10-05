https://1prime.ru/20251005/kiev-863189810.html
На улице в Киеве включили российский гимн
2025-10-05T23:32+0300
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. На одной из улиц в Киеве зазвучал гимн России, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram."В Киеве подростки включили гимн России", — говорится в публикации.Как передает издание, один из очевидцев задал вопрос, что это означает, другой из присутствующих ответил, что ему неизвестно. После государственного переворота 2014 года украинские власти начали противодействие не только советской истории, но и всему, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах жизни. Летом 2022 года власти Киева ввели запрет на русскую музыку в украинских СМИ и общественных местах. Также с начала 2023 года действует запрет на издание и распространение книг российских авторов. В декабре 2023 года украинский парламент одобрил законопроект о национальных меньшинствах, направленный на выполнение требований Еврокомиссии; он усиливает ограничения на использование русского языка, тогда как языкам других нацменьшинств предоставляются значительные уступки. В марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что русскоязычное население на Украине сталкивается с дискриминацией по сравнению с языковыми меньшинствами, использующими языки стран Европейского союза.
россия, киев, украина, оон
