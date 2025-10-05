https://1prime.ru/20251005/kobakhidze-863169500.html
Премьер Грузии заявил о попытке партии Саакашвили устроить "майдан"
05.10.2025
Премьер Грузии заявил о попытке партии Саакашвили устроить "майдан"
Оппозиционеры из партии "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили попытались в пятый раз устроить "Майдан" в Грузии, заявил премьер...
ТБИЛИСИ, 5 окт - ПРАЙМ. Оппозиционеры из партии "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили попытались в пятый раз устроить "Майдан" в Грузии, заявил премьер Ираклий Кобахидзе. "Вчера была попытка госпереворота, которая провалилась. Мы видели попытку "Нацмайдана"… "Нацдвижение" в пятый раз пыталась совершить "Майдан", - заявил Кобахидзе на брифинге.
