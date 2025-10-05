Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Грузии заявил о попытке партии Саакашвили устроить "майдан" - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251005/kobakhidze-863169500.html
Премьер Грузии заявил о попытке партии Саакашвили устроить "майдан"
Премьер Грузии заявил о попытке партии Саакашвили устроить "майдан" - 05.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Грузии заявил о попытке партии Саакашвили устроить "майдан"
Оппозиционеры из партии "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили попытались в пятый раз устроить "Майдан" в Грузии, заявил премьер... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T10:36+0300
2025-10-05T10:36+0300
политика
общество
грузия
михаил саакашвили
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/11/841381156_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_55a515f5d0d152ae9888ce075dfbb570.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт - ПРАЙМ. Оппозиционеры из партии "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили попытались в пятый раз устроить "Майдан" в Грузии, заявил премьер Ираклий Кобахидзе. "Вчера была попытка госпереворота, которая провалилась. Мы видели попытку "Нацмайдана"… "Нацдвижение" в пятый раз пыталась совершить "Майдан", - заявил Кобахидзе на брифинге.
https://1prime.ru/20251005/kaladze--863169282.html
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/11/841381156_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_f502e5c732c0344d1fa8ed5c1261dce5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , грузия, михаил саакашвили
Политика, Общество , ГРУЗИЯ, Михаил Саакашвили
10:36 05.10.2025
 
Премьер Грузии заявил о попытке партии Саакашвили устроить "майдан"

Кобахидзе: "Нацдвижение" Саакашвили в пятый раз пытается устроить "майдан"

CC BY-SA 2.0 / George Mel / Flag of Georgia Флаг Грузии
 Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Флаг Грузии. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / George Mel / Flag of Georgia
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТБИЛИСИ, 5 окт - ПРАЙМ. Оппозиционеры из партии "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили попытались в пятый раз устроить "Майдан" в Грузии, заявил премьер Ираклий Кобахидзе.
"Вчера была попытка госпереворота, которая провалилась. Мы видели попытку "Нацмайдана"… "Нацдвижение" в пятый раз пыталась совершить "Майдан", - заявил Кобахидзе на брифинге.
Каха Каладзе - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Каладзе набрал свыше 71 процента голосов на выборах мэра Тбилиси
10:19
 
ПолитикаОбществоГРУЗИЯМихаил Саакашвили
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала