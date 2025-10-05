https://1prime.ru/20251005/konkurs-863165148.html
Стала известна победительница конкурса "Мисс Россия — 2025"
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Победительницей конкурса "Мисс Россия – 2025" стала уроженка Подмосковья Анастасия Венза, сообщается на странице мероприятия."Сегодня состоялся финал национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2025". Победительницей и новой обладательницей короны стала Анастасия Венза из Московской области. Первой Вице-мисс стала Алена Лесняк из Керчи, а второй Вице-мисс — Виктория Макарова из Сестрорецка", — говорится в сообщении.Венза получила титул самой красивой девушки России, денежный приз в размере миллиона рублей и право представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная".В предыдущем конкурсе, который прошел в августе, корону "Миссис Россия – 2025" завоевала уроженка Магнитогорска Екатерина Семенова.
