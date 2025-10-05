https://1prime.ru/20251005/lavrov--863181988.html
Лавров и Хиль выразили озабоченность действиями США в Карибском море
политика
мировая экономика
россия
венесуэла
сша
вашингтон
сергей лавров
мид
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль провели телефонный разговор, в ходе которого выразили серьезную озабоченность действиями США в Карибском море, сообщил в воскресенье МИД России. "Министры выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона", - сказано в заявлении на сайте министерства.
https://1prime.ru/20250930/lavrov-862992119.html
Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы ситуацию в Карибском море