Лавров и Хиль выразили озабоченность действиями США в Карибском море

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль провели телефонный разговор, в ходе которого выразили серьезную озабоченность действиями США в Карибском море, сообщил в воскресенье МИД России. "Министры выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона", - сказано в заявлении на сайте министерства.

