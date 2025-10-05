Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров и Хиль выразили озабоченность действиями США в Карибском море
Лавров и Хиль выразили озабоченность действиями США в Карибском море
Лавров и Хиль выразили озабоченность действиями США в Карибском море - 05.10.2025, ПРАЙМ
Лавров и Хиль выразили озабоченность действиями США в Карибском море
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль провели телефонный разговор, в ходе которого выразили серьезную озабоченность действиями США в... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T18:05+0300
2025-10-05T18:05+0300
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль провели телефонный разговор, в ходе которого выразили серьезную озабоченность действиями США в Карибском море, сообщил в воскресенье МИД России. "Министры выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона", - сказано в заявлении на сайте министерства.
18:05 05.10.2025
 
Лавров и Хиль выразили озабоченность действиями США в Карибском море

Лавров обсудил с главой МИД Венесуэлы ситуацию в Карибском море

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль провели телефонный разговор, в ходе которого выразили серьезную озабоченность действиями США в Карибском море, сообщил в воскресенье МИД России.
"Министры выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море, чреватых далеко идущими последствиями для региона", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Лавров прокомментировал заявления США по поставкам ракет "Томагавк" Киеву
30 сентября, 13:39
Лавров прокомментировал заявления США по поставкам ракет "Томагавк" Киеву
30 сентября, 13:39
 
