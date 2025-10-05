https://1prime.ru/20251005/leontev-863171198.html

Умер экс-директор издательства "Правда" Леонтьев

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Бывший директор издательства "Правда" Вячеслав Леонтьев погиб в Москве, проводится проверка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Тело Леонтьева 1938 года рождения было обнаружено накануне на Молодогвардейской улице. Предварительно, смерть не носит криминальный характер, вероятно, он покончил с собой", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас по факту смерти проводится проверка.

