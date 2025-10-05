https://1prime.ru/20251005/mask-863167342.html

Илон Маск сообщил, когда выйдет ранняя бета-версия переписанной "Википедии"

Американский предприниматель Илон Маск объявил, что ранняя бета-версия "Грокипедии", которую создаёт ИИ-компания миллиардера xAI, выйдет через две недели. | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T08:48+0300

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск объявил, что ранняя бета-версия "Грокипедии", которую создаёт ИИ-компания миллиардера xAI, выйдет через две недели. В конце сентября Маск заявил, что xAI перепишет онлайн-энциклопедию "Википедия", учтя запрещенные для цитирования в ней СМИ, и опубликует результаты в открытом доступе. Позднее он добавил, что xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, создаст так называемую "Грокипедию". По словам Маска, она будет существенным улучшением "Википедии". "Ранняя бета-версия "Грокипедии" 0.1 будет опубликована через две недели", - написал Маск в соцсети Х. В начале сентября Маск поддержал призыв прекратить финансирование "Википедии" после публикации, где консервативного активиста Чарли Кирка назвали "белым националистом".

