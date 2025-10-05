https://1prime.ru/20251005/merkel-863181323.html

Столтенберг рассказал, как Меркель ответила смехом на требование Трампа

2025-10-05T17:44+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/82803/73/828037319_0:145:2422:1507_1920x0_80_0_0_7ce56af1cc880e1726984c50e0aa2bfc.jpg

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель рассмеялась над требованием президента США Дональда Трампа увеличить военные расходы до 2% от ВВП, экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг описал этот эпизод в своей автобиографии, отрывок из которой был опубликован в The Guardian. "Трамп сказал: "Ангела, нужно раскошелиться. Тебе нужно потратить 2%". Она ответила: "Может быть, в 2030 году" — и рассмеялась… Она рассмеялась!" — приводит цитату издание.Столтенберг вспоминает, что это произошло во время одной из встреч между Меркель и Трампом в первые годы его президентского срока. Точная дата произошедшего не указана.В ходе саммита НАТО, состоявшегося 24-25 июня в Гааге, государства-члены условились к 2035 году повысить военные расходы до 5% ВВП, начиная с теперешнего уровня в 2%, который все еще не всеми участниками достигнут. По словам Владимира Путина, обеспечение военной мощи странами НАТО только усиливает глобальную милитаризацию и запускает гонку вооружений. После саммита в Гааге министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что увеличение военных бюджетов НАТО не окажет существенного воздействия на безопасность России.

