Столтенберг рассказал, как Меркель ответила смехом на требование Трампа - 05.10.2025
Столтенберг рассказал, как Меркель ответила смехом на требование Трампа
Столтенберг рассказал, как Меркель ответила смехом на требование Трампа - 05.10.2025, ПРАЙМ
Столтенберг рассказал, как Меркель ответила смехом на требование Трампа
Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель рассмеялась над требованием президента США Дональда Трампа увеличить военные расходы до 2% от ВВП, экс-генеральный... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T17:44+0300
2025-10-05T17:44+0300
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель рассмеялась над требованием президента США Дональда Трампа увеличить военные расходы до 2% от ВВП, экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг описал этот эпизод в своей автобиографии, отрывок из которой был опубликован в The Guardian. "Трамп сказал: "Ангела, нужно раскошелиться. Тебе нужно потратить 2%". Она ответила: "Может быть, в 2030 году" — и рассмеялась… Она рассмеялась!" — приводит цитату издание.Столтенберг вспоминает, что это произошло во время одной из встреч между Меркель и Трампом в первые годы его президентского срока. Точная дата произошедшего не указана.В ходе саммита НАТО, состоявшегося 24-25 июня в Гааге, государства-члены условились к 2035 году повысить военные расходы до 5% ВВП, начиная с теперешнего уровня в 2%, который все еще не всеми участниками достигнут. По словам Владимира Путина, обеспечение военной мощи странами НАТО только усиливает глобальную милитаризацию и запускает гонку вооружений. После саммита в Гааге министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что увеличение военных бюджетов НАТО не окажет существенного воздействия на безопасность России.
Гаага, США, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Йенс Столтенберг, НАТО, The Guardian
17:44 05.10.2025
 
Столтенберг рассказал, как Меркель ответила смехом на требование Трампа

Столтенберг: Меркель рассмеялась над требованием Трампа повысить оборонные расходы

Ангела Меркель
Ангела Меркель - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель рассмеялась над требованием президента США Дональда Трампа увеличить военные расходы до 2% от ВВП, экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг описал этот эпизод в своей автобиографии, отрывок из которой был опубликован в The Guardian.
"Трамп сказал: "Ангела, нужно раскошелиться. Тебе нужно потратить 2%". Она ответила: "Может быть, в 2030 году" — и рассмеялась… Она рассмеялась!" — приводит цитату издание.
Столтенберг вспоминает, что это произошло во время одной из встреч между Меркель и Трампом в первые годы его президентского срока.
Точная дата произошедшего не указана.
В ходе саммита НАТО, состоявшегося 24-25 июня в Гааге, государства-члены условились к 2035 году повысить военные расходы до 5% ВВП, начиная с теперешнего уровня в 2%, который все еще не всеми участниками достигнут.
По словам Владимира Путина, обеспечение военной мощи странами НАТО только усиливает глобальную милитаризацию и запускает гонку вооружений. После саммита в Гааге министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что увеличение военных бюджетов НАТО не окажет существенного воздействия на безопасность России.
Гаага США Дональд Трамп Ангела Меркель Йенс Столтенберг НАТО The Guardian
 
 
