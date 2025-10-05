Мишустин оценил значимость электронной промышленности России

https://1prime.ru/20251005/mishustin--863169835.html
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников электронной промышленности страны с профессиональным праздником, отметив, что они на практике эффективно решают задачи по достижению Россией технологического лидерства. День работника электронной промышленности в этом году отмечается в РФ 5 октября. "Электронная промышленность - один из ключевых драйверов развития государства. Сегодня технологический суверенитет и лидерство России являются приоритетными задачами, и именно вы - талантливые инженеры, конструкторы и другие специалисты - эффективно решаете их на практике. Создаёте инновационную и конкурентоспособную продукцию, обеспечиваете безопасность и независимость государства в критически значимых сферах", - обратился Мишустин к работникам отрасли. Глава правительства отметил их профессионализм, целеустремлённость и преданность делу. По его словам, эти качества "служат залогом успеха отрасли, которая адаптировалась к внешним ограничениям, демонстрирует устойчивый рост и готовность к сложным вызовам". Премьер напомнил, что по поручению президента в стране реализуется стратегия развития электронного машиностроения, наращиваются производственные мощности и компетенции, способные конкурировать на мировом рынке. "Отечественные разработки находят всё более широкое применение, благодаря этому наша страна занимает лидирующие позиции в космических и биотехнологиях, в области искусственного интеллекта и многих других", - подчеркнул Мишустин. Он поздравил работников электронной промышленности с праздником, пожелав им дальнейших успехов и новых достижений. "Хочу выразить искреннюю признательность ветеранам отрасли, которые заложили традиции и передают свой опыт молодому поколению. И конечно, всем, кто продолжает работать на благо российской электронной промышленности", - добавил премьер.
