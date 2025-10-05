Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушения воздушного пространства БПЛА - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251005/moldaviya-863176889.html
Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушения воздушного пространства БПЛА
Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушения воздушного пространства БПЛА - 05.10.2025, ПРАЙМ
Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушения воздушного пространства БПЛА
Министерство обороны Молдавии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны дронами в ночь на воскресенье, заявила глава пресс-службы ведомства... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T14:53+0300
2025-10-05T14:53+0300
общество
молдавия
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/77/841007712_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d9ffc1d6260b9ff60c06eaefed57b859.jpg
КИШИНЕВ, 5 окт - ПРАЙМ. Министерство обороны Молдавии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны дронами в ночь на воскресенье, заявила глава пресс-службы ведомства Мария Арамэ. Некоторые каналы в Telegram, ссылаясь на карту воздушных ударов, опубликованную украинскими властями, заявили, что траектории нескольких дронов якобы затронули территорию Молдавии. "Министерство обороны не перехватывало ни одного беспилотника, пересекшего воздушное пространство Республики Молдова прошлой ночью", - заявила Арамэ в комментарии агентству Teleradio-Moldova.
https://1prime.ru/20251004/smi-863151235.html
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/77/841007712_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0f0ad271ab0dac70aaeb46d1735076ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , молдавия, telegram
Общество , МОЛДАВИЯ, Telegram
14:53 05.10.2025
 
Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушения воздушного пространства БПЛА

Молдавия опровергла сообщения о нарушении воздушного пространства дронами

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Города мира. Кишинев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 5 окт - ПРАЙМ. Министерство обороны Молдавии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны дронами в ночь на воскресенье, заявила глава пресс-службы ведомства Мария Арамэ.
Некоторые каналы в Telegram, ссылаясь на карту воздушных ударов, опубликованную украинскими властями, заявили, что траектории нескольких дронов якобы затронули территорию Молдавии.
"Министерство обороны не перехватывало ни одного беспилотника, пересекшего воздушное пространство Республики Молдова прошлой ночью", - заявила Арамэ в комментарии агентству Teleradio-Moldova.
Сотрудники полиции в Германии - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
СМИ: в Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта Франкфурта
Вчера, 14:50
 
ОбществоМОЛДАВИЯTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала