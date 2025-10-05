https://1prime.ru/20251005/moldaviya-863176889.html
Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушения воздушного пространства БПЛА
2025-10-05T14:53+0300
КИШИНЕВ, 5 окт - ПРАЙМ. Министерство обороны Молдавии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны дронами в ночь на воскресенье, заявила глава пресс-службы ведомства Мария Арамэ. Некоторые каналы в Telegram, ссылаясь на карту воздушных ударов, опубликованную украинскими властями, заявили, что траектории нескольких дронов якобы затронули территорию Молдавии. "Министерство обороны не перехватывало ни одного беспилотника, пересекшего воздушное пространство Республики Молдова прошлой ночью", - заявила Арамэ в комментарии агентству Teleradio-Moldova.
