https://1prime.ru/20251005/moldaviya-863176889.html

Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушения воздушного пространства БПЛА

Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушения воздушного пространства БПЛА - 05.10.2025, ПРАЙМ

Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушения воздушного пространства БПЛА

Министерство обороны Молдавии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны дронами в ночь на воскресенье, заявила глава пресс-службы ведомства... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T14:53+0300

2025-10-05T14:53+0300

2025-10-05T14:53+0300

общество

молдавия

telegram

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/77/841007712_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d9ffc1d6260b9ff60c06eaefed57b859.jpg

КИШИНЕВ, 5 окт - ПРАЙМ. Министерство обороны Молдавии не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны дронами в ночь на воскресенье, заявила глава пресс-службы ведомства Мария Арамэ. Некоторые каналы в Telegram, ссылаясь на карту воздушных ударов, опубликованную украинскими властями, заявили, что траектории нескольких дронов якобы затронули территорию Молдавии. "Министерство обороны не перехватывало ни одного беспилотника, пересекшего воздушное пространство Республики Молдова прошлой ночью", - заявила Арамэ в комментарии агентству Teleradio-Moldova.

https://1prime.ru/20251004/smi-863151235.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , молдавия, telegram