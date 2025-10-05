Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правящая партия Молдавии может получить 55 мест в парламенте - 05.10.2025
Правящая партия Молдавии может получить 55 мест в парламенте
КИШИНЕВ, 5 окт - ПРАЙМ. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" после утверждения Конституционным судом итогов парламентских выборов может занять 55 из 101 места в парламенте на счет зарубежных голосов, у оппозиции будет 46 мандатов, заявила глава ЦИК Анжела Караман. По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. "Избирательный порог преодолели пять политических сил. ЦИК определил, что партия "Действие и солидарность" получает 55 мандатов парламента, патриотический блок - 26 мест в парламенте, блок "Альтернатива" - восемь, "Наша партия" и партия "Демократия дома" - по шесть мандатов", - заявила Караман на заседании комиссии. Караман отметила, что блоки, партии и независимые кандидаты, которые не смогли преодолеть избирательный порог, автоматически исключены из процесса распределения мандатов. В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
29 сентября, 20:53
Захарова высказалась о превращении Молдавии в придаток НАТО
29 сентября, 20:53
 
