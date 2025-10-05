https://1prime.ru/20251005/moshenniki-863166058.html

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Мошенники стали упоминать в схемах обмана цифровой рубль - под видом сотрудников банков или Социального фонда России они говорят получателям соцвыплат о необходимости "активировать кошелек цифрового рубля" и "перевести выплаты в новую форму", а потом воруют банковские данные, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенничество с цифровым рублем на фоне его внедрения. Описание схемы: злоумышленники под видом сотрудников банков или Социального фонда России сообщают получателям выплат о необходимости "активировать" кошелек цифрового рубля, "перевести" выплаты в новую форму или "подтвердить данные". Целью является похищение реквизитов доступа к банковским приложениям", - говорится в сообщении. Актуальность схемы эксперты "Мошеловки" поясняют тем, что с 1 октября начинается этап практического внедрения цифрового рубля для перечисления социальных выплат. Неосведомленность среди граждан о специфике нового инструмента создает благодатную почву для манипуляций, отмечают эксперты. В "Мошеловке" напомнили, что для получения выплаты в цифровых рублях не требуются дополнительные действия от гражданина. Рекомендуется не сообщать коды из смс, PIN-коды и пароли, так как официальные службы эту информацию не запрашивают. "Актуальную информацию о цифровом рубле публикует только Банк России на своем официальном сайте и в своих аккаунтах", - подытожили там. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.

