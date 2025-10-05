https://1prime.ru/20251005/napadenie-863174530.html
"Открыто нападает". На Западе испугались реакции России на выходку Британии
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Великобритания открыто нападет на Россию, оказывая поддержку Украине в осуществлении дальнобойных атак, пишет профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в соцсети Х. "Британия теперь открыто нападает на Россию. Когда-нибудь Москва на это ответит, и не будет никакого контроля эскалации. Очевидно одно — Лондон будет кричать о ничем не спровоцированной агрессии", — подчеркнул он. В пятницу газета Financial Times сообщила, что пока США призывают союзников по НАТО к более активному обмену разведывательной информацией с Киевом, Лондон уже оказывает помощь в нанесении ударов по глубине территории России. В январе премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил Украину, где был подписан договор о "столетнем сотрудничестве" между двумя странами. Позднее в опубликованном документе упоминаются пункты об исследовании вариантов размещения военных баз на Украине и совместной работе в области разработки дальнобойного оружия. В российском посольстве в Лондоне отметили, что такая поддержка Киеву в разработке дальнобойных вооружений и создании военной инфраструктуры воспринимается как прямая угроза. Во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что агрессивные действия Запада — это не новая проблема для Москвы. Он уточнил, что в конфликте на Украине против России фактически сражается множество стран НАТО. Российская армия оперативно приспосабливается к таким условиям и на сегодняшний день является одной из самых подготовленных в мире, подчеркнул он.
