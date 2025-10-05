https://1prime.ru/20251005/nato-863166315.html

"Армия не способна": в США сделали заявление о противостоянии с Россией

МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Североатлантический альянс в своем текущем состоянии не способен противостоять российской армии. Об этом эфире YouTube-канала заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Кого мы обманываем? Мы думаем, что можем победить Россию, тогда как армия НАТО не способна противостоять российской. <…> Это уродливое лоскутное одеяло, чьи куски совместимы только в теории", — отметил эксперт.Он также подчеркнул, что не следует обманываться, полагая, что сегодня существует военная сила НАТО уровня 1982 года. Такой "силы", по его мнению, больше нет, есть лишь ожидание европейских членов альянса поддержки со стороны США.В последние годы Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс развивает инициативы, заявляя, что это необходимо для "сдерживания российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с увеличением военного присутствия блока в Европе. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания шаги, которые могут угрожать ее интересам.Президент России Владимир Путин подробно объяснял, что Москва не видит смысла нападать на страны-члены НАТО и не собирается этого делать. Российский лидер отметил, что западные политики часто запугивают общественность ложной "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

