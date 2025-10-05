Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нетаньяху недоволен ответом ХАМАС на план Трампа, пишут СМИ - 05.10.2025
Политика
Нетаньяху недоволен ответом ХАМАС на план Трампа, пишут СМИ
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил недовольство ответом палестинского движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа, заявив в беседе с американским лидером, что "радоваться нечему", сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников."Биби (Нетаньяху - ред.) заявил Трампу, что радоваться тут нечему и что это ничего не значит", - приводит портал слова чиновника.Кроме того, как сообщил порталу неназванный израильский чиновник, Нетаньяху рассматривает ответ ХАМАС на план Трампа как отказ от него. Американский чиновник при этом сообщил Axios, что разговор Трампа и Нетаньяху в пятницу был конфликтным, а американский лидер был раздражён."Не понимаю, почему ты всегда такой чертовски негативный. Это победа. Принимай её", - приводит ответ Трампа источник портала.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых – мирные жители.Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
16:19 05.10.2025 (обновлено: 16:47 05.10.2025)
 
Нетаньяху недоволен ответом ХАМАС на план Трампа, пишут СМИ

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил недовольство ответом палестинского движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа, заявив в беседе с американским лидером, что "радоваться нечему", сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.
В ХАМАС рассказали, кто должен решать вопрос управления Газой
В ХАМАС рассказали, кто должен решать вопрос управления Газой
Вчера, 11:28
"Биби (Нетаньяху - ред.) заявил Трампу, что радоваться тут нечему и что это ничего не значит", - приводит портал слова чиновника.
Кроме того, как сообщил порталу неназванный израильский чиновник, Нетаньяху рассматривает ответ ХАМАС на план Трампа как отказ от него. Американский чиновник при этом сообщил Axios, что разговор Трампа и Нетаньяху в пятницу был конфликтным, а американский лидер был раздражён.
"Не понимаю, почему ты всегда такой чертовски негативный. Это победа. Принимай её", - приводит ответ Трампа источник портала.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых – мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по перемирию Газе
В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по перемирию Газе
Вчера, 11:47
 
Заголовок открываемого материала