https://1prime.ru/20251005/obman-863181575.html

Женщина, сменившая фамилию на Шойгу, обманула несколько десятков человек

Женщина, сменившая фамилию на Шойгу, обманула несколько десятков человек - 05.10.2025, ПРАЙМ

Женщина, сменившая фамилию на Шойгу, обманула несколько десятков человек

Женщина, сменившая фамилию на Шойгу, обманула несколько десятков человек на деньги, называя себя родственницей Сергея Шойгу, сообщил РИА Новости адвокат Саид... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T17:55+0300

2025-10-05T17:55+0300

2025-10-05T17:55+0300

мошенничество

общество

сергей шойгу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858524819_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_fa6383234f582b1687eefd66347511e8.jpg

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Женщина, сменившая фамилию на Шойгу, обманула несколько десятков человек на деньги, называя себя родственницей Сергея Шойгу, сообщил РИА Новости адвокат Саид Ярахмедов. По словам собеседника агентства, представляющего интересы трех потерпевших, женщина сменила паспортные данные, получила документы на имя Шерье Шойгу. После этого она завела новых знакомых, предлагала им инвестировать в бизнес, чтобы ежемесячно получать доход. Вскоре женщина пропала. "Кто-то отдал ей миллион рублей, кто-то 1,2 миллиона, 1,5 миллиона, всего по делу несколько десятков потерпевших. Подано заявление в полицию", - рассказал Ярахмедов.

https://1prime.ru/20251004/mvd-863156310.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сергей шойгу