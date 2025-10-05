Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правящая партия Грузии победила во всех 64 муниципалитетах на выборах - 05.10.2025
Правящая партия Грузии победила во всех 64 муниципалитетах на выборах
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" победила во всех 64 муниципалитетах на местных выборах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% бюллетеней. | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T11:43+0300
2025-10-05T11:43+0300
политика
общество
грузия
тбилиси
цик
ТБИЛИСИ, 5 окт - ПРАЙМ. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" победила во всех 64 муниципалитетах на местных выборах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% бюллетеней. Правящая партия набирает по стране 81,6% голосов, в самоуправляемых городах также везде победили кандидаты в мэры от партии. Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси с результатом 71,58% и получил 214 872 голоса. Второе место занял кандидат от оппозиционных партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он заручился поддержкой 12,27%.
грузия
тбилиси
общество , грузия, тбилиси, цик
Политика, Общество , ГРУЗИЯ, Тбилиси, ЦИК
11:43 05.10.2025
 
Правящая партия Грузии победила во всех 64 муниципалитетах на выборах

"Грузинская мечта" победила во всех 64 муниципалитетах на местных выборах в Грузии

© Unsplash/Etienne Dayer Флаг Грузии
Флаг Грузии
Флаг Грузии. Архивное фото
© Unsplash/Etienne Dayer
ТБИЛИСИ, 5 окт - ПРАЙМ. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" победила во всех 64 муниципалитетах на местных выборах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% бюллетеней.
Правящая партия набирает по стране 81,6% голосов, в самоуправляемых городах также везде победили кандидаты в мэры от партии.
Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси с результатом 71,58% и получил 214 872 голоса. Второе место занял кандидат от оппозиционных партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он заручился поддержкой 12,27%.
Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Премьер Грузии заявил о попытке партии Саакашвили устроить "майдан"
ПолитикаОбществоГРУЗИЯТбилисиЦИК
 
 
