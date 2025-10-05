https://1prime.ru/20251005/partiya--863171039.html
Правящая партия Грузии победила во всех 64 муниципалитетах на выборах
2025-10-05T11:43+0300
ТБИЛИСИ, 5 окт - ПРАЙМ. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" победила во всех 64 муниципалитетах на местных выборах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% бюллетеней. Правящая партия набирает по стране 81,6% голосов, в самоуправляемых городах также везде победили кандидаты в мэры от партии. Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси с результатом 71,58% и получил 214 872 голоса. Второе место занял кандидат от оппозиционных партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он заручился поддержкой 12,27%.
