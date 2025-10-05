https://1prime.ru/20251005/perl-kharbor-863174682.html

На Западе заявили о "Перл-Харборе" в Европе из-за России

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В Европе возможен "Перл-Харбор" в результате якобы российских провокаций, заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью газете The Telegraph. "Если это так продолжится, то мы должны ожидать "Перл-Харбор" для Европы, когда эскалацию будет невозможно игнорировать, что пробудит Запад", — отметил он.Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, комментируя сведения о якобы нарушениях воздушного пространства, которые приписываются России, охарактеризовал их как пустые и безосновательные. Японская армия совершила авианалёт на базу ВМС США в Перл-Харборе на Гавайских островах 7 декабря 1941 года. Жертвами атаки стали свыше 2 тысяч американских военнослужащих, более тысячи получили ранения, более 20 военных судов и свыше 300 самолётов были уничтожены или серьёзно повреждены. Это сражение, одно из наиболее трагичных в истории США после терактов 11 сентября 2001 года, стало катализатором вступления США во Вторую мировую войну.

