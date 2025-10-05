Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251005/perl-kharbor-863174682.html
2025-10-05T13:25+0300
2025-10-05T13:25+0300
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В Европе возможен "Перл-Харбор" в результате якобы российских провокаций, заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью газете The Telegraph. &quot;Если это так продолжится, то мы должны ожидать &quot;Перл-Харбор&quot; для Европы, когда эскалацию будет невозможно игнорировать, что пробудит Запад&quot;, — отметил он.Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, комментируя сведения о якобы нарушениях воздушного пространства, которые приписываются России, охарактеризовал их как пустые и безосновательные. Японская армия совершила авианалёт на базу ВМС США в Перл-Харборе на Гавайских островах 7 декабря 1941 года. Жертвами атаки стали свыше 2 тысяч американских военнослужащих, более тысячи получили ранения, более 20 военных судов и свыше 300 самолётов были уничтожены или серьёзно повреждены. Это сражение, одно из наиболее трагичных в истории США после терактов 11 сентября 2001 года, стало катализатором вступления США во Вторую мировую войну.
13:25 05.10.2025
 
На Западе заявили о "Перл-Харборе" в Европе из-за России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС
Флаги ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В Европе возможен "Перл-Харбор" в результате якобы российских провокаций, заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью газете The Telegraph.

"Если это так продолжится, то мы должны ожидать "Перл-Харбор" для Европы, когда эскалацию будет невозможно игнорировать, что пробудит Запад", — отметил он.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, комментируя сведения о якобы нарушениях воздушного пространства, которые приписываются России, охарактеризовал их как пустые и безосновательные.
Японская армия совершила авианалёт на базу ВМС США в Перл-Харборе на Гавайских островах 7 декабря 1941 года. Жертвами атаки стали свыше 2 тысяч американских военнослужащих, более тысячи получили ранения, более 20 военных судов и свыше 300 самолётов были уничтожены или серьёзно повреждены. Это сражение, одно из наиболее трагичных в истории США после терактов 11 сентября 2001 года, стало катализатором вступления США во Вторую мировую войну.
