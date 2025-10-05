https://1prime.ru/20251005/peterburg-863175466.html

В Петербурге нашли владельца гранаты, найденной в мусорном контейнере

В Петербурге нашли владельца гранаты, найденной в мусорном контейнере

2025-10-05T14:02+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга нашла владельца гранаты, обнаруженной в мусорном контейнере в Красногвардейском районе, куда, по словам задержанного, её случайно выбросили его родственники, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в четверг в мусорном контейнере у дома 145 корпус 2 по Пискарёвскому проспекту был обнаружен боеприпас (граната Ф1), который был изъят специалистами и вывезен на спецполигон для уничтожения. "В результате проведённых оперативно- разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан предполагаемый владелец взрывоопасного предмета - 45-летний местный житель, работающий водителем в фирме. По его словам, он приобрёл предмет в 2014 году в другом регионе, а при уборке квартиры родственники случайно выбросили предмет вместе с мусором", - рассказали в ГУМВД. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), добавили в региональном главке МВД.

