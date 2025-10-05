https://1prime.ru/20251005/politico-863172654.html
В ЕС обеспокоены победой оппозиции в Чехии, пишут СМИ
2025-10-05T12:21+0300
2025-10-05T12:21+0300
2025-10-05T12:22+0300
политика
мировая экономика
общество
чехия
венгрия
словакия
виктор орбан
роберт фицо
ес
politico
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Европейские политики обеспокоены победой чешского оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на выборах в парламент Чехии, опасаясь, что его лидер станет "деструктивной фигурой" в ЕС наряду с премьерами Венгрии Виктором Орбаном и Словакии Робертом Фицо, пишет портал Politico. "Европейские чиновники с беспокойством наблюдают за Бабишем из опасения, что он может стать еще одной деструктивной фигурой в ЕС наравне с венгерским Виктором Орбаном и Робертом Фицо из Словакии", - сообщает портал. Основанное и возглавляемое Бабишем движение ANO уверенно выиграло завершившиеся в субботу выборы в парламент Чехии, набрав 34,57% голосов избирателей по итогам подсчета данных на 99,94% избирательных участков. Согласно подсчетам СМИ, полученные движением ANO голоса принесут ему 81 депутатский мандат из 200 возможных. Коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая действующим премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,33% голосов.
чехия
венгрия
словакия
