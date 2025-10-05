Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС обеспокоены победой оппозиции в Чехии, пишут СМИ
В ЕС обеспокоены победой оппозиции в Чехии, пишут СМИ
Европейские политики обеспокоены победой чешского оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на выборах в парламент Чехии, опасаясь, что его... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T12:21+0300
2025-10-05T12:22+0300
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Европейские политики обеспокоены победой чешского оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на выборах в парламент Чехии, опасаясь, что его лидер станет "деструктивной фигурой" в ЕС наряду с премьерами Венгрии Виктором Орбаном и Словакии Робертом Фицо, пишет портал Politico. "Европейские чиновники с беспокойством наблюдают за Бабишем из опасения, что он может стать еще одной деструктивной фигурой в ЕС наравне с венгерским Виктором Орбаном и Робертом Фицо из Словакии", - сообщает портал. Основанное и возглавляемое Бабишем движение ANO уверенно выиграло завершившиеся в субботу выборы в парламент Чехии, набрав 34,57% голосов избирателей по итогам подсчета данных на 99,94% избирательных участков. Согласно подсчетам СМИ, полученные движением ANO голоса принесут ему 81 депутатский мандат из 200 возможных. Коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая действующим премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,33% голосов.
12:21 05.10.2025 (обновлено: 12:22 05.10.2025)
 
В ЕС обеспокоены победой оппозиции в Чехии, пишут СМИ

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии
Флаг Чехии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Европейские политики обеспокоены победой чешского оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на выборах в парламент Чехии, опасаясь, что его лидер станет "деструктивной фигурой" в ЕС наряду с премьерами Венгрии Виктором Орбаном и Словакии Робертом Фицо, пишет портал Politico.
"Европейские чиновники с беспокойством наблюдают за Бабишем из опасения, что он может стать еще одной деструктивной фигурой в ЕС наравне с венгерским Виктором Орбаном и Робертом Фицо из Словакии", - сообщает портал.
Основанное и возглавляемое Бабишем движение ANO уверенно выиграло завершившиеся в субботу выборы в парламент Чехии, набрав 34,57% голосов избирателей по итогам подсчета данных на 99,94% избирательных участков. Согласно подсчетам СМИ, полученные движением ANO голоса принесут ему 81 депутатский мандат из 200 возможных. Коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая действующим премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,33% голосов.
Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Орбан поздравил Бабиша с победой его партии на выборах в Чехии
Вчера, 20:25
 
