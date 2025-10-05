https://1prime.ru/20251005/politico-863172654.html

В ЕС обеспокоены победой оппозиции в Чехии, пишут СМИ

В ЕС обеспокоены победой оппозиции в Чехии, пишут СМИ - 05.10.2025, ПРАЙМ

В ЕС обеспокоены победой оппозиции в Чехии, пишут СМИ

Европейские политики обеспокоены победой чешского оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на выборах в парламент Чехии, опасаясь, что его... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T12:21+0300

2025-10-05T12:21+0300

2025-10-05T12:22+0300

политика

мировая экономика

общество

чехия

венгрия

словакия

виктор орбан

роберт фицо

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Европейские политики обеспокоены победой чешского оппозиционного движения ANO под руководством Андрея Бабиша на выборах в парламент Чехии, опасаясь, что его лидер станет "деструктивной фигурой" в ЕС наряду с премьерами Венгрии Виктором Орбаном и Словакии Робертом Фицо, пишет портал Politico. "Европейские чиновники с беспокойством наблюдают за Бабишем из опасения, что он может стать еще одной деструктивной фигурой в ЕС наравне с венгерским Виктором Орбаном и Робертом Фицо из Словакии", - сообщает портал. Основанное и возглавляемое Бабишем движение ANO уверенно выиграло завершившиеся в субботу выборы в парламент Чехии, набрав 34,57% голосов избирателей по итогам подсчета данных на 99,94% избирательных участков. Согласно подсчетам СМИ, полученные движением ANO голоса принесут ему 81 депутатский мандат из 200 возможных. Коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая действующим премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,33% голосов.

https://1prime.ru/20251004/orban-863159953.html

чехия

венгрия

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , чехия, венгрия, словакия, виктор орбан, роберт фицо, ес, politico