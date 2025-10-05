Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило перевод ряда услуг по газификации в электронный вид - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251005/pravitelstvo--863169113.html
Правительство утвердило перевод ряда услуг по газификации в электронный вид
Правительство утвердило перевод ряда услуг по газификации в электронный вид - 05.10.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило перевод ряда услуг по газификации в электронный вид
Правительство утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению с 1 марта 2026 года в электронный вид, при этом сохраняется... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T10:03+0300
2025-10-05T10:03+0300
экономика
газ
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/38/841443847_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebdf8542ef1f5ec386225adae0be423f.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению с 1 марта 2026 года в электронный вид, при этом сохраняется возможность заключения договоров в бумажном виде, сообщило правительство. "Правительство утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению в электронный вид", – говорится в сообщении. Договоры на поставку газа и на техническое обслуживание соответствующего оборудование граждане смогут заключать в электронном виде с 1 марта 2026 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Уточняется, что заключить такие договоры можно будет через портал госуслуг, портал региональных услуг или на сайте газоснабжающей организации. При этом сохраняется возможность заключения договоров в бумажном виде или электронном виде в офисе газоснабжающей организации или многофункциональном центре предоставления госуслуг, говорится в сообщении. При самостоятельном заключении договоров через портал государственных или региональных услуг или сайт газоснабжающей организации гражданину необходимо будет использовать простую, усиленную неквалифицированную или усиленную квалифицированную электронную подпись. До сих пор в электронном виде можно было оформить заявку на подключение к газоснабжению, которая была начальной стадией процедуры подключения. Новый документ позволит сделать услугу комплексной и в дальнейшем реализовывать её по принципу "одного окна", отмечается в сообщении. Процедура подключения станет более понятной и быстрой для граждан, а перевод двух услуг в электронный вид снизит административную нагрузку на газоснабжающие организации.
https://1prime.ru/20251004/pravitelstvo--863144249.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/38/841443847_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_3e35d4d2aa63bd3b2aa35c044f380b99.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, михаил мишустин
Экономика, Газ, РОССИЯ, Михаил Мишустин
10:03 05.10.2025
 
Правительство утвердило перевод ряда услуг по газификации в электронный вид

Правительство утвердило постановление о переводе услуг по газификации в электронный вид

© Unsplash/Myko M Газовая плита
Газовая плита
Газовая плита. Архивное фото
© Unsplash/Myko M
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению с 1 марта 2026 года в электронный вид, при этом сохраняется возможность заключения договоров в бумажном виде, сообщило правительство.
"Правительство утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению в электронный вид", – говорится в сообщении.
Договоры на поставку газа и на техническое обслуживание соответствующего оборудование граждане смогут заключать в электронном виде с 1 марта 2026 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Уточняется, что заключить такие договоры можно будет через портал госуслуг, портал региональных услуг или на сайте газоснабжающей организации. При этом сохраняется возможность заключения договоров в бумажном виде или электронном виде в офисе газоснабжающей организации или многофункциональном центре предоставления госуслуг, говорится в сообщении.
При самостоятельном заключении договоров через портал государственных или региональных услуг или сайт газоснабжающей организации гражданину необходимо будет использовать простую, усиленную неквалифицированную или усиленную квалифицированную электронную подпись.
До сих пор в электронном виде можно было оформить заявку на подключение к газоснабжению, которая была начальной стадией процедуры подключения. Новый документ позволит сделать услугу комплексной и в дальнейшем реализовывать её по принципу "одного окна", отмечается в сообщении. Процедура подключения станет более понятной и быстрой для граждан, а перевод двух услуг в электронный вид снизит административную нагрузку на газоснабжающие организации.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Правительство выделило 10 миллиардов рублей на доплаты пенсионерам
Вчера, 10:06
 
ЭкономикаГазРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала