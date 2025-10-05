https://1prime.ru/20251005/pravitelstvo--863169113.html

Правительство утвердило перевод ряда услуг по газификации в электронный вид

Правительство утвердило перевод ряда услуг по газификации в электронный вид - 05.10.2025, ПРАЙМ

Правительство утвердило перевод ряда услуг по газификации в электронный вид

Правительство утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению с 1 марта 2026 года в электронный вид, при этом сохраняется... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T10:03+0300

2025-10-05T10:03+0300

2025-10-05T10:03+0300

экономика

газ

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/38/841443847_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebdf8542ef1f5ec386225adae0be423f.jpg

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению с 1 марта 2026 года в электронный вид, при этом сохраняется возможность заключения договоров в бумажном виде, сообщило правительство. "Правительство утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению в электронный вид", – говорится в сообщении. Договоры на поставку газа и на техническое обслуживание соответствующего оборудование граждане смогут заключать в электронном виде с 1 марта 2026 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Уточняется, что заключить такие договоры можно будет через портал госуслуг, портал региональных услуг или на сайте газоснабжающей организации. При этом сохраняется возможность заключения договоров в бумажном виде или электронном виде в офисе газоснабжающей организации или многофункциональном центре предоставления госуслуг, говорится в сообщении. При самостоятельном заключении договоров через портал государственных или региональных услуг или сайт газоснабжающей организации гражданину необходимо будет использовать простую, усиленную неквалифицированную или усиленную квалифицированную электронную подпись. До сих пор в электронном виде можно было оформить заявку на подключение к газоснабжению, которая была начальной стадией процедуры подключения. Новый документ позволит сделать услугу комплексной и в дальнейшем реализовывать её по принципу "одного окна", отмечается в сообщении. Процедура подключения станет более понятной и быстрой для граждан, а перевод двух услуг в электронный вид снизит административную нагрузку на газоснабжающие организации.

https://1prime.ru/20251004/pravitelstvo--863144249.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, михаил мишустин