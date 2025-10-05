https://1prime.ru/20251005/putin--863171338.html

Путин допустил, что его "валдайская речь" может кому-то не понравиться

Путин допустил, что его "валдайская речь" может кому-то не понравиться - 05.10.2025, ПРАЙМ

Путин допустил, что его "валдайская речь" может кому-то не понравиться

Президент России Владимир Путин допустил, что сказанное им в "валдайской речи" может кому-то не понравиться, но подчеркнул, что никогда не ставит цели сделать... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T12:01+0300

2025-10-05T12:01+0300

2025-10-05T12:01+0300

политика

россия

общество

запад

владимир путин

валдай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863110411_0:141:3158:1917_1920x0_80_0_0_ce84359b49117a919896d26495cfc1de.jpg

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин допустил, что сказанное им в "валдайской речи" может кому-то не понравиться, но подчеркнул, что никогда не ставит цели сделать что-то приятное, а искренне говорит то, что думает. Президент в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". "Я говорил искренне и по-честному, как есть, как было на самом деле и как я хотел бы видеть развитие ситуации. Но там уже это зависит от позиции тех людей, о которых так или иначе сегодня говорили. Кому-то что-то понравится, кому-то нет. Но у меня не было цели - я никогда не ставлю такой цели - что-то сделать приятное, я просто говорю как есть", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину после своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Так он ответил на вопрос о том, услышат ли на Западе сигналы из его "валдайской речи". "Я говорю то, что думаю. А как уж там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня", - добавил президент.

https://1prime.ru/20251005/putin-863170420.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , запад, владимир путин, валдай