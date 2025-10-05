https://1prime.ru/20251005/putin--863171338.html
Путин допустил, что его "валдайская речь" может кому-то не понравиться
2025-10-05T12:01+0300
политика
россия
общество
запад
владимир путин
валдай
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин допустил, что сказанное им в "валдайской речи" может кому-то не понравиться, но подчеркнул, что никогда не ставит цели сделать что-то приятное, а искренне говорит то, что думает. Президент в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". "Я говорил искренне и по-честному, как есть, как было на самом деле и как я хотел бы видеть развитие ситуации. Но там уже это зависит от позиции тех людей, о которых так или иначе сегодня говорили. Кому-то что-то понравится, кому-то нет. Но у меня не было цели - я никогда не ставлю такой цели - что-то сделать приятное, я просто говорю как есть", - сказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину после своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Так он ответил на вопрос о том, услышат ли на Западе сигналы из его "валдайской речи". "Я говорю то, что думаю. А как уж там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня", - добавил президент.
запад
