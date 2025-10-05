https://1prime.ru/20251005/putin--863172233.html
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном - 05.10.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, затронуты вопросы, связанные с подготовкой... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T12:19+0300
2025-10-05T12:19+0300
2025-10-05T12:19+0300
политика
россия
мировая экономика
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, затронуты вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита в Таджикистан, сообщила пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения. Затронуты вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Таджикистан", - говорится в сообщении. Кроме того, президенту Таджикистана также направлена поздравительная телеграмма.
https://1prime.ru/20251005/putin-863168928.html
таджикистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_50212b4c2f277675b5297172d3b9c9d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Рахмоном