https://1prime.ru/20251005/putin--863172233.html

Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

Путин провел телефонный разговор с Рахмоном - 05.10.2025, ПРАЙМ

Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, затронуты вопросы, связанные с подготовкой... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T12:19+0300

2025-10-05T12:19+0300

2025-10-05T12:19+0300

политика

россия

мировая экономика

таджикистан

владимир путин

эмомали рахмон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, затронуты вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита в Таджикистан, сообщила пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения. Затронуты вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Таджикистан", - говорится в сообщении. Кроме того, президенту Таджикистана также направлена поздравительная телеграмма.

https://1prime.ru/20251005/putin-863168928.html

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон