Путин посетит Таджикистан на следующей неделе
Путин посетит Таджикистан на следующей неделе
Путин посетит Таджикистан на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Таджикистан для участия в саммите СНГ, встретится с президентом республики Эмомали Рахмоном
2025-10-05T13:10+0300
2025-10-05T13:10+0300
2025-10-05T13:10+0300
политика
мировая экономика
россия
таджикистан
рф
владимир путин
эмомали рахмон
снг
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Таджикистан для участия в саммите СНГ, встретится с президентом республики Эмомали Рахмоном и другими лидерами стран содружества, сообщает телеканал "Россия 1". О планах президента на предстоящую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в воскресенье. "Владимир Путин поедет в Таджикистан на саммит глав государств-членов СНГ. Президент РФ встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. В планах Путина также встречи с другими лидерами стран СНГ", - сообщает телеканал.
Путин посетит Таджикистан на следующей неделе
