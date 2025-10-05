Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин посетит Таджикистан на следующей неделе - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251005/putin--863174305.html
Путин посетит Таджикистан на следующей неделе
Путин посетит Таджикистан на следующей неделе - 05.10.2025, ПРАЙМ
Путин посетит Таджикистан на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Таджикистан для участия в саммите СНГ, встретится с президентом республики Эмомали Рахмоном и... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T13:10+0300
2025-10-05T13:10+0300
политика
мировая экономика
россия
таджикистан
рф
владимир путин
эмомали рахмон
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863174153_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_c8db945cbf1d7365fe9499a3130cbba6.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Таджикистан для участия в саммите СНГ, встретится с президентом республики Эмомали Рахмоном и другими лидерами стран содружества, сообщает телеканал "Россия 1". О планах президента на предстоящую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в воскресенье. "Владимир Путин поедет в Таджикистан на саммит глав государств-членов СНГ. Президент РФ встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. В планах Путина также встречи с другими лидерами стран СНГ", - сообщает телеканал.
https://1prime.ru/20251005/putin--863172233.html
таджикистан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863174153_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_4054dfe59a606706ed00d7b3587c045c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, таджикистан, рф, владимир путин, эмомали рахмон, снг
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, РФ, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, СНГ
13:10 05.10.2025
 
Путин посетит Таджикистан на следующей неделе

Путин на следующей неделе посетит Таджикистан для участия в саммите СНГ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Таджикистан для участия в саммите СНГ, встретится с президентом республики Эмомали Рахмоном и другими лидерами стран содружества, сообщает телеканал "Россия 1".
О планах президента на предстоящую неделю рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в воскресенье.
"Владимир Путин поедет в Таджикистан на саммит глав государств-членов СНГ. Президент РФ встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. В планах Путина также встречи с другими лидерами стран СНГ", - сообщает телеканал.
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
12:19
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯТАДЖИКИСТАНРФВладимир ПутинЭмомали РахмонСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала