Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя - 05.10.2025
Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
2025-10-05T00:20+0300
2025-10-05T00:20+0300
общество
экономика
рф
владимир путин
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, поблагодарив за их ответственный и благородный труд, который пользуется заслуженным уважением людей, с признательностью вспоминающих своих учителей даже спустя годы. День учителя отмечается в России 5 октября. "Искренне рад поздравить с Днём Учителя всех педагогов нашей огромной страны и поблагодарить за ваш непростой, очень ответственный и благородный труд. Вы отдаёте свои силы и энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее. Делаете всё, чтобы дети, подростки, ваши ученики обрели знания, необходимые в современном мире, прочную ценностную опору, а значит, могли уверенно чувствовать себя во взрослой жизни, добиваться успехов, которые будут определять их собственную судьбу и судьбу нашей страны", - сказал Путин в своем видеообращении. Он отметил, что труд учителя пользуется заслуженным уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребёнке искорку его талантов, способностей, чтобы помочь ему понять себя и окружающий мир. "Сегодняшний праздник вызывает особые, самые тёплые чувства у миллионов наших сограждан. Он дорог и значим для тех, кто сейчас учится в школах, колледжах, техникумах и вузах, для их родителей, близких, для всех российских семей, для взрослых, кто спустя годы с признательностью вспоминает своих учителей. А таких, уверен, у нас в стране абсолютное большинство", - подчеркнул президент.
общество, рф, владимир путин
Общество, Экономика, РФ, Владимир Путин
00:20 05.10.2025
 
Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, поблагодарив за их ответственный и благородный труд, который пользуется заслуженным уважением людей, с признательностью вспоминающих своих учителей даже спустя годы.
День учителя отмечается в России 5 октября.
"Искренне рад поздравить с Днём Учителя всех педагогов нашей огромной страны и поблагодарить за ваш непростой, очень ответственный и благородный труд. Вы отдаёте свои силы и энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее. Делаете всё, чтобы дети, подростки, ваши ученики обрели знания, необходимые в современном мире, прочную ценностную опору, а значит, могли уверенно чувствовать себя во взрослой жизни, добиваться успехов, которые будут определять их собственную судьбу и судьбу нашей страны", - сказал Путин в своем видеообращении.
Он отметил, что труд учителя пользуется заслуженным уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребёнке искорку его талантов, способностей, чтобы помочь ему понять себя и окружающий мир.
"Сегодняшний праздник вызывает особые, самые тёплые чувства у миллионов наших сограждан. Он дорог и значим для тех, кто сейчас учится в школах, колледжах, техникумах и вузах, для их родителей, близких, для всех российских семей, для взрослых, кто спустя годы с признательностью вспоминает своих учителей. А таких, уверен, у нас в стране абсолютное большинство", - подчеркнул президент.
 
Экономика Общество РФ Владимир Путин
 
 
