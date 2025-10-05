https://1prime.ru/20251005/putin-863163946.html

Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя - 05.10.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, поблагодарив за их ответственный и благородный труд, который пользуется заслуженным... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T00:20+0300

2025-10-05T00:20+0300

2025-10-05T00:20+0300

общество

экономика

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863163946.jpg?1759612848

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, поблагодарив за их ответственный и благородный труд, который пользуется заслуженным уважением людей, с признательностью вспоминающих своих учителей даже спустя годы. День учителя отмечается в России 5 октября. "Искренне рад поздравить с Днём Учителя всех педагогов нашей огромной страны и поблагодарить за ваш непростой, очень ответственный и благородный труд. Вы отдаёте свои силы и энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее. Делаете всё, чтобы дети, подростки, ваши ученики обрели знания, необходимые в современном мире, прочную ценностную опору, а значит, могли уверенно чувствовать себя во взрослой жизни, добиваться успехов, которые будут определять их собственную судьбу и судьбу нашей страны", - сказал Путин в своем видеообращении. Он отметил, что труд учителя пользуется заслуженным уважением в обществе и как никакой другой требует терпения, мудрости, душевной щедрости, умения увидеть в каждом ребёнке искорку его талантов, способностей, чтобы помочь ему понять себя и окружающий мир. "Сегодняшний праздник вызывает особые, самые тёплые чувства у миллионов наших сограждан. Он дорог и значим для тех, кто сейчас учится в школах, колледжах, техникумах и вузах, для их родителей, близких, для всех российских семей, для взрослых, кто спустя годы с признательностью вспоминает своих учителей. А таких, уверен, у нас в стране абсолютное большинство", - подчеркнул президент.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, владимир путин