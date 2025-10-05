https://1prime.ru/20251005/putin-863164123.html
Путин назвал качество образования залогом технологического лидерства
Путин назвал качество образования залогом технологического лидерства - 05.10.2025, ПРАЙМ
Путин назвал качество образования залогом технологического лидерства
Залог технологического лидерства России — это высокое качество образования, в том числе школьного, поэтому необходимо, чтобы сильные педагогические методики... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T00:23+0300
2025-10-05T00:23+0300
2025-10-05T00:23+0300
россия
экономика
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863164123.jpg?1759613032
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Залог технологического лидерства России — это высокое качество образования, в том числе школьного, поэтому необходимо, чтобы сильные педагогические методики были доступны на всей территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
День учителя отмечается в России 5 октября.
"Именно высокое качество образования, в том числе базовое, школьное, - залог того, что наша страна может решать самые сложные задачи, добиваться научного, технологического лидерства. Нам важно сохранять преемственность педагогических школ, чтобы учителя могли учиться у своих коллег. А сильные, интересные методики получали самое широкое распространение, были доступны повсеместно, на всей территории страны", - сказал Путин в своем видеопоздравлении российским педагогам.
Он отметил, что здесь огромную роль играют конкурсы профессионального мастерства, итоги главного из которых, всероссийского, как всегда, подводятся ко Дню Учителя.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Общество , РФ, Владимир Путин
Путин назвал качество образования залогом технологического лидерства
Путин поздравил учителей с Днем учителя
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Залог технологического лидерства России — это высокое качество образования, в том числе школьного, поэтому необходимо, чтобы сильные педагогические методики были доступны на всей территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
День учителя отмечается в России 5 октября.
"Именно высокое качество образования, в том числе базовое, школьное, - залог того, что наша страна может решать самые сложные задачи, добиваться научного, технологического лидерства. Нам важно сохранять преемственность педагогических школ, чтобы учителя могли учиться у своих коллег. А сильные, интересные методики получали самое широкое распространение, были доступны повсеместно, на всей территории страны", - сказал Путин в своем видеопоздравлении российским педагогам.
Он отметил, что здесь огромную роль играют конкурсы профессионального мастерства, итоги главного из которых, всероссийского, как всегда, подводятся ко Дню Учителя.