https://1prime.ru/20251005/putin-863164123.html

Путин назвал качество образования залогом технологического лидерства

Путин назвал качество образования залогом технологического лидерства - 05.10.2025, ПРАЙМ

Путин назвал качество образования залогом технологического лидерства

Залог технологического лидерства России — это высокое качество образования, в том числе школьного, поэтому необходимо, чтобы сильные педагогические методики... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T00:23+0300

2025-10-05T00:23+0300

2025-10-05T00:23+0300

россия

экономика

общество

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863164123.jpg?1759613032

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Залог технологического лидерства России — это высокое качество образования, в том числе школьного, поэтому необходимо, чтобы сильные педагогические методики были доступны на всей территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин. День учителя отмечается в России 5 октября. "Именно высокое качество образования, в том числе базовое, школьное, - залог того, что наша страна может решать самые сложные задачи, добиваться научного, технологического лидерства. Нам важно сохранять преемственность педагогических школ, чтобы учителя могли учиться у своих коллег. А сильные, интересные методики получали самое широкое распространение, были доступны повсеместно, на всей территории страны", - сказал Путин в своем видеопоздравлении российским педагогам. Он отметил, что здесь огромную роль играют конкурсы профессионального мастерства, итоги главного из которых, всероссийского, как всегда, подводятся ко Дню Учителя.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин