Путин назвал качество образования залогом технологического лидерства

2025-10-05T00:23+0300
2025-10-05T00:23+0300
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Залог технологического лидерства России — это высокое качество образования, в том числе школьного, поэтому необходимо, чтобы сильные педагогические методики были доступны на всей территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин. День учителя отмечается в России 5 октября. "Именно высокое качество образования, в том числе базовое, школьное, - залог того, что наша страна может решать самые сложные задачи, добиваться научного, технологического лидерства. Нам важно сохранять преемственность педагогических школ, чтобы учителя могли учиться у своих коллег. А сильные, интересные методики получали самое широкое распространение, были доступны повсеместно, на всей территории страны", - сказал Путин в своем видеопоздравлении российским педагогам. Он отметил, что здесь огромную роль играют конкурсы профессионального мастерства, итоги главного из которых, всероссийского, как всегда, подводятся ко Дню Учителя.
00:23 05.10.2025
 
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Залог технологического лидерства России — это высокое качество образования, в том числе школьного, поэтому необходимо, чтобы сильные педагогические методики были доступны на всей территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
День учителя отмечается в России 5 октября.
"Именно высокое качество образования, в том числе базовое, школьное, - залог того, что наша страна может решать самые сложные задачи, добиваться научного, технологического лидерства. Нам важно сохранять преемственность педагогических школ, чтобы учителя могли учиться у своих коллег. А сильные, интересные методики получали самое широкое распространение, были доступны повсеместно, на всей территории страны", - сказал Путин в своем видеопоздравлении российским педагогам.
Он отметил, что здесь огромную роль играют конкурсы профессионального мастерства, итоги главного из которых, всероссийского, как всегда, подводятся ко Дню Учителя.
 
