Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев раскрыл, как на Западе реагируют на речи Путина - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251005/putin-863164650.html
Патрушев раскрыл, как на Западе реагируют на речи Путина
Патрушев раскрыл, как на Западе реагируют на речи Путина - 05.10.2025, ПРАЙМ
Патрушев раскрыл, как на Западе реагируют на речи Путина
Николай Патрушев, помощник главы государства, сообщил в интервью телеканалу "Россия-1", что на Западе прекрасно воспринимают высказывания президента России... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T03:36+0300
2025-10-05T03:36+0300
россия
сша
запад
владимир путин
николай патрушев
нато
валдай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907296_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_20f06dc4741c3f8fd9c2ab0e9bf8cb20.jpg
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Николай Патрушев, помощник главы государства, сообщил в интервью телеканалу "Россия-1", что на Западе прекрасно воспринимают высказывания президента России Владимира Путина.“Вы знаете, речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают все, что он сказал. Все знают”, — отметил он, комментируя выступление российского лидера на пленарной сессии международного дискуссионного клуба “Валдай”.Как утверждает помощник президента, западные страны понимают все, что говорит Путин, даже без знания русского языка.Патрушев добавил, что, в отличие от политической элиты, именно военные руководители стран Запада, включая НАТО, осознают, к каким неблагоприятным последствиям могут привести необдуманные шаги в их политике по отношению к России.В четверг Путин традиционно принял участие в заседании клуба. В своем выступлении он обсудил проблемы нового мирового порядка, двусторонние отношения с США, Индией и Китаем, а также ситуацию с конфликтом на Украине.
https://1prime.ru/20251004/putin-863139605.html
https://1prime.ru/20251003/polsha-863103644.html
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907296_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a86a61c62380acff9a80592a687af933.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, запад, владимир путин, николай патрушев, нато, валдай
РОССИЯ, США, ЗАПАД, Владимир Путин, Николай Патрушев, НАТО, Валдай
03:36 05.10.2025
 
Патрушев раскрыл, как на Западе реагируют на речи Путина

Патрушев: Западе слышат и понимают Путина

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Николай Патрушев . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Николай Патрушев, помощник главы государства, сообщил в интервью телеканалу "Россия-1", что на Западе прекрасно воспринимают высказывания президента России Владимира Путина.
“Вы знаете, речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают все, что он сказал. Все знают”, — отметил он, комментируя выступление российского лидера на пленарной сессии международного дискуссионного клуба “Валдай”.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Вопрос о Путине загнал пресс-секретаря ЕК в тупик
Вчера, 05:11
Как утверждает помощник президента, западные страны понимают все, что говорит Путин, даже без знания русского языка.
Патрушев добавил, что, в отличие от политической элиты, именно военные руководители стран Запада, включая НАТО, осознают, к каким неблагоприятным последствиям могут привести необдуманные шаги в их политике по отношению к России.
В четверг Путин традиционно принял участие в заседании клуба. В своем выступлении он обсудил проблемы нового мирового порядка, двусторонние отношения с США, Индией и Китаем, а также ситуацию с конфликтом на Украине.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Сикорский выступил с новым заявлением о России
3 октября, 05:58
 
РОССИЯСШАЗАПАДВладимир ПутинНиколай ПатрушевНАТОВалдай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала