Патрушев раскрыл, как на Западе реагируют на речи Путина

2025-10-05T03:36+0300

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Николай Патрушев, помощник главы государства, сообщил в интервью телеканалу "Россия-1", что на Западе прекрасно воспринимают высказывания президента России Владимира Путина.“Вы знаете, речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают все, что он сказал. Все знают”, — отметил он, комментируя выступление российского лидера на пленарной сессии международного дискуссионного клуба “Валдай”.Как утверждает помощник президента, западные страны понимают все, что говорит Путин, даже без знания русского языка.Патрушев добавил, что, в отличие от политической элиты, именно военные руководители стран Запада, включая НАТО, осознают, к каким неблагоприятным последствиям могут привести необдуманные шаги в их политике по отношению к России.В четверг Путин традиционно принял участие в заседании клуба. В своем выступлении он обсудил проблемы нового мирового порядка, двусторонние отношения с США, Индией и Китаем, а также ситуацию с конфликтом на Украине.

россия, сша, запад, владимир путин, николай патрушев, нато, валдай