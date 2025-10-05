Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
Путин оценил вклад Рахмона в развитие партнерства с Россией
2025-10-05T09:48+0300
2025-10-05T09:48+0300
политика
россия
мировая экономика
таджикистан
рф
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860860966_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_b424768b0707ec382df2484100a8a833.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил главу республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Днем рождения, отметив, что он вносит большой личный вклад в развитие стратегического партнёрства с РФ. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения... Вы вносите большой личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами. И мы, конечно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что своей деятельностью во главе государства Рахмон снискал искреннее уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом. По словам президента, под руководством Рахмона Таджикистан добивается значительных успехов в социальной и экономической сферах, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене. Президент РФ уверен, что предстоящее общение с главой республики Таджикистан в Душанбе будет конструктивным и плодотворным, послужит дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодных российско-таджикистанских связей, а также упрочению Содружества Независимых Государств. "Желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов", - заключил Путин.
таджикистан
рф
душанбе
россия, мировая экономика, таджикистан, рф, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, РФ, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
09:48 05.10.2025
 
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил главу республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Днем рождения, отметив, что он вносит большой личный вклад в развитие стратегического партнёрства с РФ.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения... Вы вносите большой личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами. И мы, конечно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении.
Путин отметил, что своей деятельностью во главе государства Рахмон снискал искреннее уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом. По словам президента, под руководством Рахмона Таджикистан добивается значительных успехов в социальной и экономической сферах, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене.
Президент РФ уверен, что предстоящее общение с главой республики Таджикистан в Душанбе будет конструктивным и плодотворным, послужит дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодных российско-таджикистанских связей, а также упрочению Содружества Независимых Государств.
"Желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов", - заключил Путин.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, РФ, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
 
 
