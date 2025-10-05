https://1prime.ru/20251005/putin-863168928.html

Путин оценил вклад Рахмона в развитие партнерства с Россией

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил главу республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Днем рождения, отметив, что он вносит большой личный вклад в развитие стратегического партнёрства с РФ. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения... Вы вносите большой личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами. И мы, конечно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что своей деятельностью во главе государства Рахмон снискал искреннее уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом. По словам президента, под руководством Рахмона Таджикистан добивается значительных успехов в социальной и экономической сферах, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене. Президент РФ уверен, что предстоящее общение с главой республики Таджикистан в Душанбе будет конструктивным и плодотворным, послужит дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодных российско-таджикистанских связей, а также упрочению Содружества Независимых Государств. "Желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов", - заключил Путин.

