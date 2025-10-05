https://1prime.ru/20251005/putin-863170275.html
Путин рассказал о своем выступлении на "Валдае"
Путин рассказал о своем выступлении на "Валдае" - 05.10.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о своем выступлении на "Валдае"
Президент России Владимир Путин заявил, что на "Валдае" честно и откровенно излагал суть вопросов и свое отношение к ним. | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T11:30+0300
2025-10-05T11:30+0300
2025-10-05T11:30+0300
политика
россия
общество
владимир путин
валдай
https://cdnn.1prime.ru/img/84308/15/843081544_0:56:3131:1818_1920x0_80_0_0_0a3ea13ed1ad2c4d89d89fb0c6573435.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что на "Валдае" честно и откровенно излагал суть вопросов и свое отношение к ним. "Просто честно, откровенно излагал определенные ситуации, суть вопросов, то, как я отношусь к этим вопросам", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20251003/putin-863123450.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84308/15/843081544_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_8df4f6369af795726856fb5146161ecf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , владимир путин, валдай
Политика, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Валдай
Путин рассказал о своем выступлении на "Валдае"
Путин заявил, что честно изложил суть вопросов на "Валдае"