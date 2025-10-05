Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о своем выступлении на "Валдае" - 05.10.2025
Путин рассказал о своем выступлении на "Валдае"
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что на "Валдае" честно и откровенно излагал суть вопросов и свое отношение к ним. "Просто честно, откровенно излагал определенные ситуации, суть вопросов, то, как я отношусь к этим вопросам", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
россия, общество, владимир путин, валдай
Политика, РОССИЯ, Общество, Владимир Путин, Валдай
11:30 05.10.2025
 
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что на "Валдае" честно и откровенно излагал суть вопросов и свое отношение к ним.
"Просто честно, откровенно излагал определенные ситуации, суть вопросов, то, как я отношусь к этим вопросам", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
