Путин рассказал о своем выступлении на "Валдае"

2025-10-05T11:30+0300

политика

россия

общество

владимир путин

валдай

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что на "Валдае" честно и откровенно излагал суть вопросов и свое отношение к ним. "Просто честно, откровенно излагал определенные ситуации, суть вопросов, то, как я отношусь к этим вопросам", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

