Путин прокомментировал возможные поставки "Томагавков" Украине

Путин прокомментировал возможные поставки "Томагавков" Украине

Поставки Киеву ракет "Томагавк" приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях РФ и США, заявил президент России Владимир Путин.

2025-10-05T11:36+0300

2025-10-05T11:36+0300

2025-10-05T11:36+0300

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Поставки Киеву ракет "Томагавк" приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях РФ и США, заявил президент России Владимир Путин. "Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности. "Томагавки" и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет "Томагавк" нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.

