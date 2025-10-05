https://1prime.ru/20251005/putin-863170420.html
Путин прокомментировал возможные поставки "Томагавков" Украине
Путин прокомментировал возможные поставки "Томагавков" Украине - 05.10.2025
Путин прокомментировал возможные поставки "Томагавков" Украине
Поставки Киеву ракет "Томагавк" приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях РФ и США, заявил президент России Владимир Путин. | 05.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Поставки Киеву ракет "Томагавк" приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях РФ и США, заявил президент России Владимир Путин. "Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности. "Томагавки" и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях", - сказал Путин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет "Томагавк" нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Путин прокомментировал возможные поставки "Томагавков" Украине
Путин: поставки Киеву ракет "Томагавк" разрушат наметившиеся позитивные тенденции с США