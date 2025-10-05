Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-05T11:38+0300
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, услышат ли на Западе его сигналы из "валдайской речи", отметил, что это дело европейских лидеров, как на это отреагировать. В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину президент сообщил, что в своей "валдайской речи" честно и откровенно излагал суть вопросов и свое отношение к ним. "Ну а это уже дело моих коллег, как на это отреагировать", - сказал Путин.
11:38 05.10.2025
 
Путин ответил на вопрос о реакции Запада на "валдайскую речь"

Путин: на Западе сами решат, как отреагировать на "валдайскую речь"

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, услышат ли на Западе его сигналы из "валдайской речи", отметил, что это дело европейских лидеров, как на это отреагировать.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину президент сообщил, что в своей "валдайской речи" честно и откровенно излагал суть вопросов и свое отношение к ним.
"Ну а это уже дело моих коллег, как на это отреагировать", - сказал Путин.
Путин рассказал о своем выступлении на "Валдае"
11:30
 
